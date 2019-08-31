طرد تريزيجيه في مباراة كريستال بالاس بالبريميرليج

تعرض اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي جمعت بين فريقه وفريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان الحكم قد اشهر البطاقة الحمراء في وجه تريزيجه في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، وكان قد نال البطاقة الصفراء الاولى في الدقيقة 44 قبل إنتهاء الشوط الأول.



