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طرد تريزيجيه في مباراة كريستال بالاس بالبريميرليج

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:26 م
طرد تريزيجيه في مباراة كريستال بالاس بالبريميرليج
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احمد عصام
 

تعرض اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي جمعت بين فريقه وفريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكان الحكم قد اشهر البطاقة الحمراء في وجه تريزيجه في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، وكان قد نال البطاقة الصفراء الاولى في الدقيقة 44 قبل إنتهاء الشوط الأول.


وبدأ فريق أستون فيلا بالتشكيلة الاتية المبارة :-

حراسة المرمى : هيتون.

خط الدفاع : جلبيرت - إنجليز - مينجز - تايلور.

خط الوسط : دوجلاس لويز - ماكجين - غريليتش - محمود حسن تريزيجيه - جوتا.

خط الهجوم : ويسلي.

ويتعادل فريق كريستال بالاس مع فريق استون فيلا حتى الآن بنتيجة التعادل السلبي.

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المزيد عن: محمود تريزجية طرد تريزجية السلبى
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