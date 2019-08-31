"الإشاعات" تنفي سقوط شخص من أحد المباني ضمن فعاليات الترفيه بجدة
السبت 31/أغسطس/2019 - 05:22 م
الفجر السعودي
Advertisements
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة سقوط أحد الأشخاص في جدة من أعلى أحد المباني ضمن فعاليات هيئة الترفيه.
وقالت الهيئة: "مايتداول مؤخرًا عن سقوط أحد الأشخاص في جدة من أعلى أحد المباني ضمن فعاليات هيئة الترفيه غير صحيح".
وأضافت: "الفيديو الحقيقي هو جزء من إعلان تمثيلي لإحدى الشركات وسبق أن قمنا بنفي الإشاعة قبل 3 سنوات".
Advertisements
- الموسيقار ياني بطل 4 حفلات في السعودية (فيديو)
- هيئة الترفيه تستعد لموسم الشتاء بجملة من الفعاليات المنوعة
- الإشاعات تكشف حقيقة ازدحام وسوء تنظيم الحضور للسينما
- حورية فرغلي تتحدى آلام الأنف بالعملية الـ 8.. وتعود بـ "فورمة جديدة"
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "غرفة جدة" تنفي مشروع توظيف النساء في خدمة إيقاف المركبات
- هيئة الترفيه السعودية تواصل نجاحاتها بـ80 فعالية جديدة في جدة (صور)
- مكافحة الشائعات السعودية تنفي إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه
- مسئولة حفل "الشرنوبي" ترد على تصريحات دار الأوبرا: "نحترم ونقدر الجميع"
- "الإشاعات" تكشف حقيقة السماح للعسكريين بالسفر خارج المملكة