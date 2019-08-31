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"الإشاعات" تنفي سقوط شخص من أحد المباني ضمن فعاليات الترفيه بجدة

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:22 م
الإشاعات تنفي سقوط شخص من أحد المباني ضمن فعاليات الترفيه بجدة
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الفجر السعودي
 

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة سقوط أحد الأشخاص في جدة من أعلى أحد المباني ضمن فعاليات هيئة الترفيه.

وقالت الهيئة: "مايتداول مؤخرًا عن سقوط أحد الأشخاص في جدة من أعلى أحد المباني ضمن فعاليات هيئة الترفيه غير صحيح".

وأضافت: "الفيديو الحقيقي هو جزء من إعلان تمثيلي لإحدى الشركات وسبق أن قمنا بنفي الإشاعة قبل 3 سنوات".

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