"الإشاعات" تنفي سقوط شخص من أحد المباني ضمن فعاليات الترفيه بجدة

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة سقوط أحد الأشخاص في جدة من أعلى أحد المباني ضمن فعاليات هيئة الترفيه.

وقالت الهيئة: "مايتداول مؤخرًا عن سقوط أحد الأشخاص في جدة من أعلى أحد المباني ضمن فعاليات هيئة الترفيه غير صحيح".

وأضافت: "الفيديو الحقيقي هو جزء من إعلان تمثيلي لإحدى الشركات وسبق أن قمنا بنفي الإشاعة قبل 3 سنوات".