بحضور صلاح حسب الله.. حزب الحرية المصري يكرم أوائل الثانوية العامة بالدقهلية

نظمت أمانة شربين بحزب الحرية المصرى بالدقهلية، بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والدكتور أحمد عبية أمين حزب الحرية المصري بالدقهلية، والنائب ايهاب السلاب نائب الحزب بشربين، والمستشار السياحى كمال كبشة امين قطاع العاملين بالخارج، احتفالا كبيرا بتكريم اوائل الثانوية العامة بالمحافظة.

جاء هذا بحضور الطلاب الاوائل وعائلتهم ورجال التربية والتعليم بشربين، وصرح الاستاذ ابراهيم طحينة، امين الحزب بشربين ان الحفل نجح بامتياز ونال استحسان ابناء شربين.

وأضاف طحينة، ان الحزب لن يكتفى بالاحتفال ولكن سينظم رحلة للمتفوقين وايضا سيتم التواصل معهم طوال فترة دراستهم الجامعية، مؤكدا ان الحزب يعد حزب مجتمعى خدمى هدفه التلاحم مع المواطن ومشاركته افراحه واماله وطموحاته

واختتم تصريحه بشكر للمستشار السياحى كمال كبشه لدعمه للحفل و للجنة المنظمة برئاسة المهندس حمادة العراقى امين المركز والاستاذ السيد ابو طه امين البندر، وعبدالمنعم حماد الامين المساعد، ومحمد الحلوانى امين قطاع التعليم ومحمد نور عضو هيئة المكتب ويونا عبدالرازق امينه المرأة بالمركز وعبير امينه المرأة بالبندر وكافه قيادات وكوادر وأعضاء الحزب وفى ختام الاحتفال وجه الدكتور صلاح حسب الله الشكر لأمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة الدقهلية على جهودها ونشاطها المكثف تجاه جميع القضايا التى تهم جماهير واهالى الدقهلية.

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدريب معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال برنامج Teachers First - المعلمون أولاً بالتعاون مع شركاء الوزارة مثل Discovery Education - Egypt و USAID/Egypt، مضيفا: "ومستمرون في الاستثمار في المعلمين".





وأكد الوزير أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارانا الحقيقي.





وأشار الوزير عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إلى أن لا يخوض الطالب أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي لتفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر، ويتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة. وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.





وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتاب دوري رقم ٨ لعام ٢٠١٩ بشأن القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لعام ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل علي الحلقة الاولي من التعليم الاساسي علي الصفوف من الثاني الابتدائي حتي السادس الابتدائي والمتضمن في مادته السادسة عدم جواز عقد دور ثان بالصفين الثاني والثالث الابتدائي الذين لم يحققوا المستوي المطلوب في الدور الاول في جميع المواد وينتقلون للصف الأعلى.





وقالت الوزازة إنه يتعين على جميع مديري المديريات التعليمية الالتزام بتطبيق أبرار الوزاري وترتيب اثاره علي الطلاب المتغيبين المقيدين بالصفين الثاني والثالث الابتدائي وانتقالهم للصف الأعلى.





وفي سياق متصل عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا الايام الماضية بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد (2.0) ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية (1.1).





واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية - الصف الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.





وأوضح شوقي أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات والباقة باللغة العربية، مشيرًا إلى أن شكل الفصول وطريقة التدريس اختلفت لتواكب المناهج الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة قد استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“ للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصلين الأول والثاني.





وأعلن شوقي إلى أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مؤكدًا أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.





وتابع: "تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير قررنا بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة“.





وقال شوقي إنه تقرر الاستثمار في إعداد المناهج بشكل متسارع وذلك في 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أكد أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات لإدخال مفاهيم جديدة في المناهج ومنها مفاهيم بيئية وسياحية والهوية والتاريخ.