محمد بن سلمان يؤدي القسم أمام الملك عبدالله (بالفيديو)
السبت 31/أغسطس/2019 - 05:12 م
الفجر السعودي
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ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقطع الفيديو يؤدي القسم أمام الملك عبدالله رحمه الله، في مدينة عبدالله الرياضية في جدة، عام 2014م.
ووقف سمو ولي العهد أمام الملك عبد الله رحمه الله، مؤديًا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.
وقال الملك عبدالله لسمو ولي العهد: "الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية"، داعيًا للأمير محمد بن سلمان "إن شاء الله تحكم أرضك".
احتفل المواطنون بعيد ميلاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تداول مقطع فيديو له أثناء تأدية القسم أمام الملك عبدالله رحمه الله.
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