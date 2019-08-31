ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد بن سلمان يؤدي القسم أمام الملك عبدالله (بالفيديو)

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:12 م
محمد بن سلمان يؤدي القسم أمام الملك عبدالله (بالفيديو)
الأمير محمد بن سلمان
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 

ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقطع الفيديو يؤدي القسم أمام الملك عبدالله رحمه الله، في مدينة عبدالله الرياضية في جدة، عام 2014م.

ووقف سمو ولي العهد أمام الملك عبد الله رحمه الله، مؤديًا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

وقال الملك عبدالله لسمو ولي العهد: "الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية"، داعيًا للأمير محمد بن سلمان "إن شاء الله تحكم أرضك".

احتفل المواطنون بعيد ميلاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تداول مقطع فيديو له أثناء تأدية القسم أمام الملك عبدالله رحمه الله.

Advertisements
المزيد عن: محمد بن سلمان فيديو تأدية الملك عبدالله القسم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أوساسونا
1
x
17:00
0
برشلونة
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
3
x
16:00
0
برايتون
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
أستون فيلا
تشيلسي
2
x
16:00
1
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
18:00
0
بريشيا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
6
x
15:30
1
ماينز
يونيون برلين
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
بوردو
الدوري السعودي
الإتفاق
0
x
17:40
0
الأهلي
الرائد
-
x
18:05
-
الهلال
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون