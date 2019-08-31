وزيرة التضامن: غدا الأحد صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي

معاشات شهر سبتمبر، أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي اعتبارًا من غدًا الأحد ، وكلفت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بالقطاعين (العام والحكومي) باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لعدد 9.4 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه.





وقالت أن أصحاب المعاشات الذين يقومون بصرف معاشات شهر سبتمبر من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية (ATM) ومنافذ مكاتب التأمينات، وذلك اعتبارًا من صباح غدًا الأحد.





وأضافت وزيرة التضامن، أن معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.





ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 سبتمبر.





وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، أنه اتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر وضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.



