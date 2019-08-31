"للموظفين السعودين".. شروط الالتحاق بأكادمية "هدف"

يبدأ السعوديون من موظفي القطاع الخاص، مرحلة جديدة في قيادة وإدارة المنشآت، بعد إتمام البرامج والدورات التدريبية التي ستنفذها أكاديمية هدف للقيادة التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.



وتهدف الأكاديمية التي سيبدأ تدريب أولى دفعاتها غدا الأحد إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص‪.



وتحقق الأكاديمية نقلة نوعية في تغيير خارطة سوق العمل من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.



وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.



وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 ايام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب الى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج‪.

شروط وطرق الالتحاق بأكادمية هدف: :

ومن جانبة أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، شروط الالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، حيث أتاح الصندوق ستة شروط للانضمام للبرنامج، الذي يهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

وقال الصندوق إن شروط الانضمام لأكاديمية هدف للقيادة تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه بإمكان الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها الاطلاع على تفاصيل أوسع من خلال زيارة البوابة الالكترونية المخصصة لذلك على الرابط: https://hrdfacademy.s

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.



