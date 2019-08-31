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شاهد.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم "سنجاي دوت" الجديد (فيديو)

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:15 م
شاهد.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم سنجاي دوت الجديد (فيديو)
سنجاي دوت
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أحمد جمال أحمد
 

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم النجم سنجاي دوت الجديد Prasthanam، على القناة الرسمية لشركة الإنتاج التابعة لسنجاي على موقع يويتيوب.

 

ونقل موقع "إنديا توداي" الإعلان التشويقي للفيلم الذي يشارك في بطولته كل من النجم Ali Fazal، و Manisha Koirala، و Satyajeet Dubey، و Chunky Pandey، و Jackie Shroff.

 

وذكر الموقع الهندي أن فيلم Prasthanam يعد نسخة حديثة معاد إنتاجها من الفيلم الكلاسيكي الذي يحمل الاسم نفسه.

 

وأظهر الإعلان الترويجي للفيلم، النجم سنجاي دوت خلال قتاله لمجموعة من الأشخاص، ثم يظهر تحوله لسياسي ناجح باسم Baldev Pratap Singh.

 

وتنتقل الاحداث التي يصورها الإعلان الترويجي بعد ذلك، لتظهر النجم سنجاي دوت خلال مواجهته لشخصية "علي فظال" في الفيلم، وتعنيفه لرغبته في أن يصبح خليفته في عالم السياسة.

 

ومن ثم ينتقل الإعلان الترويجي لتقديم شخصيات النجمة "مانيشا كويرالا"، و"ساتياجيت دوبي"، و"شانكي بينداي"، و "جاكي شروف".

 

وتدور أحداث الفيلم في المجمل حول كفاح للحفاظ على الإرث العائلة من المكانة المجتمعية والثروة في مقابل الرغبات الخاصة لشباب هذه العائلة التي تتخذ من مدينة "لوكنو" مقرا لها.

 

وذكر موقع "إنديا توداي" أنه قد نقل الإعلان الترويجي عن الحساب الرسمي للنجمة سنجاي دوت على موقع تويتر بعد نشره له.

 

ويخرج فيلم النجم سنجاي دوت الجديد Prasthanam المخرج "ديفا كاتا"، الذي قام بكتابة وإخراج النسخة الأصلية من الفيلم أيضا.

 

ومن المقرر أن يطرح الفيلم رسميا بصالات العرض في يوم 20 من شهر سبتمبر القادم خلال عام 2019 الجاري.

 

ويعيش النجم سنجاي دوت فترة نشاط فني استثنائية، حيث يعمل حاليا على تصوير عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها النسخة الجديدة المحدثة من فيلم Sadak  ، الذي طرح في عام 1991، والذي ستطرح نسخته الجديدة باسم Malang.

 

وستكون النسخة الجديدة من الفيلم Malang، من بطولة النجم الشاب أديتيا روي كابور، والنجمة الشابة عاليا بهات،

 

وسيقوم بإخراج النسخة الجديدة من الفيلم  مخرج النسخة الأولى، المخرج الكبير "ماهيش باهات".

 

كما سبق وأن أعلن النجم  سنجاي دوت أن فيلم من الأفلام الجديدة التي تنتجها شركته للإنتاج السينمائي Sanjay S Dutt Productions قد اختير للترشح لجوائز جولدن جلوب 2020.

 

ووفقا لما ذكره موقع إنديا توداي، فإن الفيلم بعنوان BABA وطرح رسميا بصالات العرض الهندية خلال شهر يوليو الماضي، وهو يعتبر أول تجربة إنتاج تشرف عليها زوجة النجم سنجاي دوت، السيدة "ماراثي دوت" عبر شركتهم للإنتاج Sanjay S Dutt Productions.

 

وذكر الموقع أن شركة Sanjay S Dutt Productions  للإنتاج السينمائي تعمل حاليا على إنتاج ثلاث أفلام أخرى سيتم طرحهم قريبا بصالات العرض.

 

وبخلاف فيلم Prasthanam ، فإن النجم سنجاي دوت يترقب طرح فيلم آخر له هو فيلمه الجديد KGF Chapter 2، الذي يعود من خلاله لأدوار الشر.

 

 وذكر "إنديا توداي" أن دور سانجاي بالفيلم الجديد يشبه لحد كبير شخصية ثانوس، الشريرة من أفلام عالم مارفل السينمائي، التي تسببت في مقتل ملايارت الكائنات الحية بفيلم AVENGERS : ENDGAME.

 

 وسيكون اسم شخصية سانجو بالفيلم المرتقب، ADHEERA، وسيكون الفيلم من إنتاج Maanayata Dutt.

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