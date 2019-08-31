ستريم Now: يلا شوت مباراة برشلونة واوساسونا اون جول HD barcelona بث مباشر برشلونة وأوساسونا كورة لايف plus barca

متابعة البث المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق اوساسونا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك اليوم السبت 31 أغسطس خارج ملعب البارسا KOORA STAR.





كورة ستار أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اوساسونا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني YALA KOORA.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي KOORA ONLINE :-

مارك أندريه تير شتيجن - جوردي ألبا - كليمون لانجليت - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجو روبرتو - رافينيا ألكانتارا - أنطوان جريزمان - كارلوس بيريز.





يلا شوت بلس ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز خلال المواجهة السابقة أمام فريق ريال بيتيس، بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام فريق أتليتك بلباو في الدقائق الأخيرة من المباراة تابع اللقاء كامل بدون تقطيع البث المباشر الأسطورة.



