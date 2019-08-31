تصوير مشاهد فيلم WAR لهيرثيك روشان تتسبب في غلق جسر ليومين بالبرتغال

يستعد النجم هيرثيك روشان للظهور بالفيلم السينمائي الذي سيجمعه للمرة الأولى بالممثل الشاب تايجر شروف على الشاشة الفضية والذي سيكون بعنوان war.

وقال موقع إنديا توداي، أن الفيلم سيكون من إخراج الكاتب والمخرج الهندي Siddharth Anand، وسيتم طرحه رسميا بصالات العرض في الثاني من أكتوبر القادم.

وسبق أن أعلن مخرج الفيلم، Siddharth Anand عن أن هذا الفيلم سيكون الأول بتاريخ بوليوود الذي يتم تصويره في الدائرة القطبية الشمالية المجمدة.

وفي حوار سابق نشره الموقع لمخرج الفيلم، أعلن من خلاله أن المسئولين بشركة إنتاج الفيلم قرروا إضافة أربعة مخرجين لمشاركته إخراج الفيلم،و هم المخرج Paul Jennings والمخرج Franz Spilhaus و المخرج SeaYoung والمخرج Parvez Shaikh تأكيدا على رغبتهم لتقديم فيلم استثنائي لعشاق بوليوود حول العالم.

كما كشف "إنديا توداي" نقلا عن مصادره من داخل شركة إنتاج الفيلم، أن مشاهد الحركة به سيتم تصويرها بسبعة دول مختلفة، وهو ما لم يحدث من قبل في أفلام بوليوود أيضا.

وجاء تأثير ذلك سريعا، بعد كشف مخرج الفيلم Siddharth Anand، عن ما تسببت به عملية تصوير الفيلم في دولة البرتغال خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال موقع "إنديا توداي" أن المخرج Siddharth Anand، كشف عن أن عملية تصوير الفيلم تتم حاليا في ساحل مدينة بورتو البرتغالية.

ولتصوير مشهد أكشن هام ضمن أحداث الفيلم، أضطر المسئولين عن الإنتاج للمطالبة بإغلاق جسر حيوي بوسط المدينة، وهو ما حدث لمدة يوميون متواصلين، لنجاح تصوير المشاهد المطلوبة في هذه المنطقة.

وأوضح الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، أن المشاهد التي كان يتم تصويرها، شملت مطاردة سرعة بين الثنائي هيرثيك روشان، وتايجر شروف بسيارات فائقة السرعة وهو ما تطلب إغلاق كامل للجسر.

ومن المنتظر أن تطرح شركة Yash Raj Films المنتجة للفيلم، عدة نسخة منه بأكثر من لغة عن طريق الدبلجة و هي لغة الـ Tamil و الـ Telugu.

وعن النجم هيرثيك روشان، قال موقع "إنديا توداي" أنه يحظى بحالة نشاط فنية في الوقت الحالي، حيث ترددت أنباء قوية عن ظهور الثنائي هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون في بطولة الفيلم المرتقب Ramayana، الذي يتوقع منه إعادة السينما الهندية للعالمية من جديد.

وذكر الموقع الهندي، أن صناع الفيلم المخرجان "نايتش تيوراي" و "رافي أودياوار"، نفيا انضمام ديبيكا لفريق عمل الفيلم حتى الآن.

وسيشارك في إنتاج الفيلم مجموعة كبيرة من شركات الإنتاج السينمائي بالهند يبلغ عددهم ستة شركات إنتاج وأبرزهم شركة بونجاب و جوجاراتي.

جدير بالذكر أن النجم الهندي الكبير هيرثيك روشان قد تلقى دعوة رسمية من اتحاد طلبة جامعة أكسفورد البريطانية العريقة لإلقاء محاضرة من تنظيم الاتحاد.

وبهذا الشأن، ذكر موقع "إنديا توداي"، أن هيرثيك عبر عن سعادته وتحمسه لهذه الدعوة، التي لم يتم الكشف عن موعدها الرسمي، غير أنه روشان تلقى الدعوة تقديرا للنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الجديد Super 30 الذي تدور قصته عن كيفية تطوير آليات التدريس وأهمية العلم والدراسة المدرسية للأطفال.