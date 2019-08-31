رابط مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر يلا شوت TUbe بدون تقطيع كورة اونلاين برشلونة يستقبل الهدف الأول مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم السبت 31-8-2019 بث مباشر عبر رابط بي إن ماتش bein match ، حيث يلتقي برشلونة بنظيره أوساسونا، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".





بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live :

وسوف تقام فعاليات مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب "أل سادار"، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس.





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ويمكنكم مشاهدة فعاليات المباراة المنتظرة بين برشلونة وأوساسونا بالليجا، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي ثري "beIN SPORTS HD 3"، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





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وشهدت قائمة البارسا 7 غيابات، على رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز، وعثمان ديبملي، بالإضافة إلى نيتو وجونيور فيربو بسبب الإصابة، بينما يغيب كارليس ألينيا وتوديبيو لوجهة نظر فنية، فيما تم استدعاء موسى واجي.

وجاءت قائمة البارسا على النحو التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن، إجناسيو بينيا، خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، موسى واجي، ألبا، روبرتو، أومتيتي، خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، رافينيا، دي يونج، فيدال، خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كارليس بيريز، أنسو فاتي.



