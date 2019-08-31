Star ستريم: مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر Yalla match يلا شوت جوول الشوط الأول ماتش برشلونة رابط مباشر

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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ضد أوساسونا بث مباشر kora live، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضيفًا ثقيلاً على نظيره أوساسونا بملعب “أل سادار” معقل أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.





مشاهدة مباراة برشلونة ضد أوساسونا بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، وتأمل الجماهير في مواصلة تألق نجمها الفرنسي أنطوان جريزمان، الوافد الجديد للنادي الكتالوني، بعدما نجح في إحراز هدفين في المباراة الأخيرة في الجولة الثانية أمام أوساسونا.





وسيتم بث المباراة مباشرة فور انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد أوساسونا حصريًا KORA GOAL، بينما تأمل جماهير أوساسونا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الثاني أمام بطل الدوري الإسباني للموسم المنصرم وتفجير مفاجأة من العيار الثقيل.

ويدخل البلوجرانا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بتحقيق أول انتصار بالليجا، مستغلاً لتعثر الغريم التقليدي ريال مدريد في الجولة الماضية، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

بينما يتسلح أرنستو فالفيردي، المدير الفني للبرسا بخط وسطه المتمثل في راكيتيتش، ودي يونج، وبوسكيتس، إلى جانب قوته الهجومية المتمثلة في بيريز، وجريزمان، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ضد أوساسونا بث مباشر kora live، ومن المتوقع أن يبدأ البلوجرانا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: تير شتيجن.

في الدفاع: جوردي ألبا، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا.

في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

في الهجوم: الكانتارا، جريزمان، بيريز.



