"بي إن سبورت" تفجر مفاجأة ثقيلة بشأن صفقة نيمار

فجرت قناة "بي إن سبورت" مفاجأة قوية بشأن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت قناة "بي إن سبورت" أن صفقة نيمار إلى برشلونة قد أصبحت من باب المُستحيل!، وذلك في إشارة لعدم وصول الجانبين لأي اتفاق بشأن الصفقة التي أشعلت وسائل الإعلام في فرنسا وإسبانيا منذ بداية فترة الميركاتو الصيفي.

وقال غييرمو آمور مدير العلاقات في برشلونة: "لا يوجد شيء في الوقت الحالي، نحن ننتظر ما يمكن أن يحدث، ولكن في اللحظات الأخيرة من السوق يمكن أن يحدث أي شيء، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي شيء".





وأكمل حديثه: "أمامنا يومين لإغلاق سوق الانتقالات ولكن الآن نحن نركز على مباراة أوساسونا".





وأوضحت صحيفة "سبورت" أن نادي باريس قد طلب مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين، كما أن نادي برشلونة لن يكون قادراً إلا على دفع 130 مليون يورو لهذا تدخل نيمار وساهم بـ 20 مليون يورو ولكن رفض باريس.





والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في أغلى توقيع في العالم حيث تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.