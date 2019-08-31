ستيني يخضع لعملية بتر عضو حساس.. والسبب خطير

أجرى رجل ياباني يبلغ من العمر 65 عامًا عملية جراحية عاجلة اضطر الأطباء فيها لبتر جزء من عضوه التناسلي بعدما لف عليه شريطًا مطاطيا لمنع انتشار مرض سرطان الجلد في جسده.





وتفصيلا، ذهب الرجل للأطباء في مستشفى طوكيو بعدما شعر بآلام شديدة في عضوه التناسلي إثر محاولته التخلص من انتشار سرطان الجلد الذي أصيب به في باقية جسده، حيث لف شريطًا مطاطيا على عضوه التناسلي مما تسبب في تلف الأنسجة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأكد الأطباء أن الحادث بأنه حالة نادرة للغاية وتم علاج الرجل الذي كان يخضع أيضًا لعلاج الغسيل الكلوي، مضيفين أن الرجل كان يعاني من آلام في عضوه التناسلي لمدة شهرين وعندما تم فحصه تبين أنه مصاب بسرطان الجلد وفي محاولة يائسة منه كان يحاول التخلص من المرض.





وأضاف الطبيب ريتشارد فيني أن الشيء الذي فعله الرجل لم يكن هو العلاج الفعال للتخلص من آلام السرطان وقال المسعفون إن هذا الأمر كان سيتسبب له في الإصابة بتسمم الدم





وأوضحت الصحيفة أن الرجل تمكن من العودة لمنزله لأنه لم يتعرض لأي مضاعفات خطرة أثناء الجراحة.





يذكر أن السرطان (cancer) هو مصطلح طبّي يشمل مجموعة واسعة من الامراض التي تتميز بنموّ غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.





مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم الغربي، لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن باستمرار في معظم الأنواع، بفضل التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاج السرطان.





أعراض السرطان





تختلف أعراض مرض السرطان من حالة إلى أخرى، تبعا للعضو المصاب بمرض السرطان.





بعض أعراض السرطان العامة منسوبه له، لكنها ليست خاصّة بمرض السرطان وحده، وتشمل:





تعب





ارتفاع درجة الحرارة





ظهور كتلة أو تضخّم يمكن تحسسها تحت الجلد





ألم





تغيّرات في وزن الجسم، تشمل ارتفاعا أو انخفاضا غير مقصودين في وزن الجسم





تغيّرات على سطح الجلد، مثل ظهور اللون الأصفر، مناطق قاتمة اللون أو بقع حمراء في الجلد، جروح لا تلتئم، أو تغيّرات في شامات كانت موجودة على الجلد





تغييرات في أنماط عمل الأمعاء أو المثانة





سعال مستمر





بحّة في الصوت





صعوبة في البلع





صعوبة أو عسر في الهضم أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.





أسباب وعوامل خطر السرطان



