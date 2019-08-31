ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حجز 190 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية سليانة

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:57 م
حجز 190 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية سليانة
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الجمعة 30 أوت 2019، عن تحقيق النتائج التالية:


في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 264 عملية حجز.

- تحرير 36 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 06 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهما في قضايا حق عام.

- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 26 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.

في المجال الصحي:

- تحرير 59 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 189 مخالفة صحية.

أهم عمليّات الحجز:

- حجز 760 علبة سجائر بولاية قفصة.

- حجز 190 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية سليانة.

- حجز 3300 كلغ من الغلال و50 علبة سجائر مهربة بولاية قابس.

- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أوساسونا
-
x
17:00
-
برشلونة
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
0
x
16:00
0
برايتون
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
أستون فيلا
تشيلسي
0
x
16:00
0
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
بريشيا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
0
x
15:30
0
ماينز
يونيون برلين
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
بوردو
الدوري السعودي
الإتفاق
-
x
17:40
-
الأهلي
الرائد
-
x
18:05
-
الهلال
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون