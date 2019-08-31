أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الجمعة 30 أوت 2019، عن تحقيق النتائج التالية:









في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 264 عملية حجز.





- تحرير 36 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 06 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهما في قضايا حق عام.





- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 26 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.





في المجال الصحي:





- تحرير 59 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 189 مخالفة صحية.





أهم عمليّات الحجز:





- حجز 760 علبة سجائر بولاية قفصة.





- حجز 190 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية سليانة.





- حجز 3300 كلغ من الغلال و50 علبة سجائر مهربة بولاية قابس.





- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.