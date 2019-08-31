حجز 190 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية سليانة
السبت 31/أغسطس/2019 - 03:57 م
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الجمعة 30 أوت 2019، عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 264 عملية حجز.
- تحرير 36 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 06 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهما في قضايا حق عام.
- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 26 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.
في المجال الصحي:
- تحرير 59 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 189 مخالفة صحية.
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 760 علبة سجائر بولاية قفصة.
- حجز 190 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية سليانة.
- حجز 3300 كلغ من الغلال و50 علبة سجائر مهربة بولاية قابس.
- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.
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