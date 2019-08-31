تابع لايف kora on line مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال بالاس رابط بث مباشر يلا شوت KORA STAR مباراة استون فيلا اليوم

يقدم لكم موقع "الفجرالرياضي" مشاهدة مباراة استون فيلا امام كريستال بالاس اليوم السبت 31 اغسطس يلا شوت الجديد yalla shoot liveويحل أستون فيلا الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه مباراة قوية أمام كريستال بلاس في مساء اليوم السبت 31 أغسطس 2019 علي أرضية ملعب "سيلهرست بارك"، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج" kora on line.

تبدأ المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، kora star كورة ستار والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات ويتولي التحكيم الحكم الإنجليزي كيفين فريند ، وتذاع المباراة عبر عبر قناة 7 beIN SPORTS HD، بتعليق المصري المتميز أحمد عبده.

يدخل أستون فيلا اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر من ترتيب الدوي الإنجليزي برصيد 3 نقاط يلاشوت كورة yalla shoot kora ، بينما يحتل كريستال بالاس المركز العاشر برصيد 4 نقاط ، ويدخل الفريقيين المباراة وعينهم علي الثلاث نقاط بعد معاناه من أجل الحصول علي الثلاث نقاط الأولي في الجولة الماضية.

استطاع استون فيلا التغلب علي ايفرتون بهدفين مقابل هدف واحد ، kora online كورة اون لاين وبينما حقق كريستال بالاس مفاجأة علي ملعب "أولد ترافورد" بفوزه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

ويبحث العديد من مشجعي استون فيلا التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب الفني دين سميث كورة لايف kora live، هل ينضم للتشكيلة كلا من تريزيجيه القادم من صفوف قاسم باشا التركي والمحمدي ، ونتابع معكم التشكيلة عبر موقع يلا شوت لايف وهي كالتالي :

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: أحمد المحمدي – إنجيليس – مينجز – نيل تايلور.

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماجكين – جاك جيراليش.

الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي.