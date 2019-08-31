متحف الصورة اللبناني ينظم ندوة حول "الحركة في الصورة الشعرية"

نظم متحف الصورة التابع لوزارة الثقافة في حوش دار قسّيس بالبلدة القديمة في بيرزيت، أولى نشاطاته في مسار "صورة كتابة" ، وهو المسار الذي يسعى المتحف للعمل عليه من خلال الشراكة مع متحف محمود درويش، والذي يستهدف الصورة في مجالات إبداعية مختلفة، حيث كانت البداية مع الصورة الشعرية.

وتفرع النقاش حول" الصورة الشعرية" ليصل إلى النص الشعري بانتمائه الخاص للشعراء المشاركين، ومن ثم دلالات الحركة داخل نصوصهم، ودورها في تحديد هوية نص كل شاعر، وعما إذا كان هذا العنصر في ظهوره من الدلالة بحيث يحدد الهوية الاجتماعية للشاعر.

وشارك في الندوة عدد من الشعراء الذين تحدثوا عن علاقة الحركة بالإيقاع سواء في قصيدة التفعيلة أم قصيدة النثر، فالشاعر طارق العربي والشاعرة جدل القاسم تحدثوا عن دلالات الحركة داخل نصوصهم، ودورها في تحديد هوية نص كل شاعر، وعما إذا كان هذا العنصر في ظهوره من الدلالة بحيث يحدد الهوية الاجتماعية للشاعر.

فيما تحدثت الشاعرة صونيا خضر عن ذاتية الشاعر، وخصوصية التعامل مع التفاصيل، وكيف يمكن جرها من حيزها العادي لتكتسب فرادتها بالاستعمال الخاص الذي يميز شاعراً عن آخر، مستعينة بنماذج شعرية لعدد من الشعراء.

وحولت الشاعرة لبنى التميمي هذا النقاش النظري إلى صوت شعري صاخب، لا يخلو من حركة يديها وتعابير وجهها، فيما ذهب الشاعر فارس سباعنة لتوثيق الإضاءات داخل هذا النوع من النقاشات، طارحاً الأسئلة حول خطورة النظرية على حياة الشعر، مؤكداً دور المعرفة التي يتغذى منها الشاعر، ويغذي الشعر بها العالم، وعن نص فارس سباعنة الشعري فقد حظي بتذكير بقصيدة بعينها يتضح فيها عنصر الحركة في صورها فقرأ منها ما كان أقرب لذاكرته.

وعن علاقة الإيقاع بالحركة، ومصادر كل منهما، ودورهما في قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، تحدث الشاعر محمد دقة مستعيناً ببعض أشعاره، أما الشاعرة هلا الشروف فقد تحدثت عن عنصر الحركة وعن الصورة الشعرية عموماً من داخل تشكل هوية الشاعر ذاتها، متحدثة عن تجربة الأم الشاعرة

أما الشاعرة أحلام بشارات، مسيّرة النقاش، فقد تحدثت عن الإستعارات المعرفية، والكتابة الشعرية باعتبارها كتابة مضاعفة لأشعار آخرين، وخبرات، وإطلالات على ما يحدث في مكان آخر من العالم، وأنّ الكتابة من داخل هذا التكوّن الجديد برسم صور شعرية يشكل عنصر الحركة داخلها عنصراً أساسياً.

وزارة الثقافة الفلسطينية تأسست وزارة الثقافة الفلسطينية وذلك عام 1994 بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان ياسر عبد ربه أول وزير لها. وهي الوزارة المسؤولة عن متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين في دولة فلسطين. تأسست الوزارة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، ويقع مقرها المركزي في مدينة البيرة، وتنتشر مديرياتها في المحافظات كافة.

من ناحية سياسية، تعدّ فلسطين من أكثر مناطق العالم توترا أمنياً جرّاء ما تعدّه كثير من منظمات حقوق الإنسان الدولية انتهاكات إسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين إلى جانب العمليات الاستيطانية التي تزيد من تأزم الوضع إضافةً إلى المعاملة العنصرية كجدار الفصل الإسرائيلي الذي أقامته في الضفة الغربية والذي اعتبره الكثيرون عنصريًا، كل هذه الأمور تسببت في خلق مناخ أمني سيء. منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993، فإن اسم فلسطين قد يستخدم دولياً ضمن بعض السياقات للإشارة أحياناً إلى الأراضي الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينية. أما لقب فلسطيني فيشير اليوم، وخاصة منذ 1948، إلى السكان العرب في جميع أنحاء المنطقة (بينما يفضل السكان اليهود عدم استخدام هذا اللقب إشارة إلى أنفسهم).