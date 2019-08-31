لينك beIn Sports مشاهدة مباراة استون فيلا Trezeguet بث مباشر استون فيلا ضد كريستال بالاس PLUS ON تابع لايف الاسطورة

يخوض أستون فيلا الإنجليزي، مباراة من العيار الثقيل، ضد كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

ويسعى الفريق والذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، لتحقيق الفوز للخروج من قاع الجدول والذي يحتل فيه المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط فقط.

فيما يدخل كريستال بالاس المواجهة بدوافع الجولة الماضية والتي حقق خلالها الفوز على مانشستر يونايتد، ليحصد 4 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وتقام المباراة، على ملعب سيلهرست بارك، في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة على قنوات beIn Sports HD.

ومن المنتظر أن يدخل فريق نادي أستون فيلا اللقاء بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : نوم هيتون.

خط الدفاع : فريديريك جولبيرت ، بيون أنجلز ، نيرون منفس ، نيل تايلور.

خط الوسط : دوجلاس لويس سواريس ، جوتا ، جون ماكجين.

خط الهجوم : جاك جراليش ، تريزيجيه ، ويسلي موراييس.

في المقابل سيدخل فريق نادي كريستال بالاس المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : فيسنتي جوايتا باناديرو.

خط الدفاع : جويل وارد ، جاري كاهيل ، مارتن كيلي ، باتريك فان أنهولت.

خط الوسط : جيمس ماكارثر ، لوكا ميليفوجيتفيش ، شيخو كوياتي ، ويلفريد زاها ، جوردان أيو.

خط الهجوم : جيفري شلوب.

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