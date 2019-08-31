تشكيل برشلونة أمام أوساسونا.. جريزمان وبيريز للهجوم

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اوساسونا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز خلال المواجهة السابقة أمام فريق ريال بيتيس، بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام فريق أتليتك بلباو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لانجليت - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو رافينيا ألكانتارا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كارلوس بيريز





برشلونة وريال مدريد وصفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو أخبرت نجوم الفريق الكبار بالقرار النهائي بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة أخبر المدرب واللاعبين وقادة الفريق أن التعاقد مع نيمار مستحيل.

قبل ساعات قليلة من غلق سوق الإنتقالات، ووصول الإثارة إلى ذورتها فيما يتعلق بصفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قرر نادي باريس سان جيرمان الحديث عن وضع الصفقة، وعن موقف النادي الرسمي من بيع اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قبل غلق الميركاتو.

من جانبه، قال المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، إن ناديه يتفاوض فقط مع "برشلونة" في صفقة نيمار، ولا وجود لأي إهتمام من قريب أو من بعيد من أي نادي آخر بصفقة الدولي البرازيلي صاحب ال27 عامًا.

المدير الرياضي للنادي الباريسي، يرى بأن ناديه لديه الحق في أن يضع شروطه أمام برشلونة، الراغب في الحصول على خدمات البرازيلي في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن يحصل باريس على ما يريده من جراء بيع نيمار.

وأطلق ليوناردو تصريحات إعلامية لشبكة كانال بلس حول صفقة نيمار دا سيلفا قائلًا: "عرف ديمبيلي أنه يجب عليه الرحيل في السابع والعشرين من شهر اغسطس، لكن لم يكن لدينا أي اتفاق مع برشلونة، لذلك لم نتفاوض معهم (مع اللاعبين)، برشلونة هو الخيار الوحيد لنيمار".

وأكمل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تصريحاته حول وضعية صفقة نيمار في الوقت الحالي، وقال: "نعم لدينا إستعداد لقبول عرض برشلونة، بشرط أن يكون لاعبين بالإضافة إلى مقابل مادي جيد لنادي باريس، مقابل حصول برشلونة على نيمار".

وكانت القناة الفرنسية، قد كشفت عن بعض تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار، قالت أن برشلونة سيقدم عرض أخير مساء اليوم السبت، وسيكون هناك فرصة لمدة 24 ساعة فقط أما باريس لمناقشة العرض، والموافقة عليه أو رفضه، ولكن القناة الفرنسية ترفض بأن إحتمالية حدوث الصفقة تتلاشى بشكل كبير للغاية.

وذكرت قناة "كانال بلس" في ختام تقريرها عن وضع صفقة نيمار، بأن هناك جلسة أخيرة للتفاوض بين الناديين، وسيقدم كلًا منهما عرض للآخر، وفي حالة توصلهم لإتفاق، سينتقل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الإثنين المقبل.