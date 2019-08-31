حساب المواطن يرد على استفسارات المستفيدين عبر هذا الرابط

يستطيع برنامج حساب المواطن بالرد على كافة الاستفسارات من المستفيدين من دعم البرنامج عن طريق رابط صوتك مسموع.

ونشر برنامج حساب المواطن رابط صوتك مسموع للمستفيدين لمعرفة كافة الاشياء التي يغفلون عنها وإليكم الرابط التالي: http://urv.ca.gov.sa/urv

وقال برنامج حساب المواطن عبر تويتر "مستفيد البرنامج.. يمكننا خدمتك بشكل أفضل عبر رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع".

ومنذ بداية انطلاق برنامج حساب المواطن وهناك الكثير من التساؤلات التي تشغل بال المواطن السعودي للاستعلام عنما يرغب في معرفته من أشياء متعلقة بالبرنامج، فقد زاد العبئ على المواطن السعودي في الأونة الآخيرة وأصبح لا يتحمل زيادة الأسعار المبالغ فيها، ومن هنا قررت الحكومة تحسين دخل المواطن وتلبية احتياجاته بإنشائها برنامج واطلقت عليه "حساب المواطن"، لتخفيف العبئ على المواطن والآثار الناتجة من عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في المملكة العربية السعودية من العام 2017 ومازالت مستمرة لتنتهي عام 2020.





برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الحالي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وبحلول عام 2020 سيتم زيادة أسعار المياه.





وتعتبر السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعوض مواطنيها مباشرة عن ارتفاع الأسعار، وبهذا الشكل فهي تعد ناجحة في تقديم الدعم لمستحقيه، والذي يصل لـ 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود.





فهل يحق لكل فرد سعودي التسجيل في حساب المواطن؟بالطبع لا، فقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة فئات تستحق الدعم، وهم:





الأسر السعودية

الأفراد المستقلينبسكن خاص

المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي

حاملو البطاقات الخاصة بالتنقل

أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي





وقام برنامج حساب المواطن بتقسيم المستفيدين من الدعم لـ3 فئات، وهم: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، معلنا عن الراتب المستحق، الذي يمثل حوالي

20.159 ريال.





وقال حساب المواطن، إن الأم المعيلة والمطلقة والأرملة والحاضنة لأطفالها يحق لهن التسجيل في بوابة حساب المواطن الرسمية، ويحق لهن أيضا إضافة أبنائهن.





وأعلن حساب المواطن أنه يحق للزوج المقيم بمنزل والديه، حق التسجيل وإضافة الأفراد التابعين له والذي يمثل بالنسبة لهم رب الأسرة.