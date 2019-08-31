غدا.. شباب وادي دجلة المصري يحلّ بتونس

يصل فريق شباب وادي دجلة المصري لكرة القدم صباح غد الأحد 1 سبتمبر 2019، لتونس في إطار تربص تتخلله مباراتان وديتان يومي 3 و6 سبتمبر ضد فريقي الإفريقي والملعب التونسي، في إطار برنامج تسويقي للاعبين المصريين الشبان للفرق التونسي.





ويذكر أنّ نادي وادي دجلة والملقب بالغزلان تأسس عام 2003 في منطقة المعادي بجنوب القاهرة، وبدأ في المنافسة في عالم كرة القدم المصرية عام 2005/2006، من خلال الإنخراط في دوري الدرجة الرابعة وسرعان ما صعد للدوري الممتاز موسم 2009/2010، ويعد الموسم الحالي هو الموسم العاشر للنادي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



