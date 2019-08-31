خاص.. طارق سليمان يتحدث عن الرحيل ويوجه رسالة لمجلس الأهلي و"فايلر"

علق طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيله عن الجهاز المعاون والذي سيقوده السويسري رينيه فايلر في الموسم الجديد.

وأعلن الأهلي صباح اليوم تعاقده رسميًا مع السويسري رينيه فايلر لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمقال مارتن لاسارتي والذي رحل عقب خسارة الفريق من بيراميدز بهدف دون رد في كأس مصر.

وقال طارق سليمان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "لا يوجد أي مشكلة لدي في رحيلي عن الأهلي.. أديت دوري الحمد لله على أكمل وجه".

وأضاف طارق سليمان: "وقت ما يحتاجني النادي الأهلي أنا تحت أمره فمن خلاله عُرف إسم طارق سليمان، ولا نتأخر عنه في أي وقت".

وتابع سليمان: "الأهلي له فضل كبير عليً، وأنا لم أقصر في عملي طوال الفترة التي تواجدت فيها، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة".

وواصل طارق سليمان: "أقود تدريب حراس مرمى الفريق الأول في الأهلي منذ عام 2012 ولم أرحل إلا لمدة 6 أشهر فقط ثم عدت مجددًا والحمد لله عملي يظهر على حراس المرمى".

وزاد سليمان :"خلال فترة تواجدي بالأهلي شهدت نجاحات كبيرة بالمساهمة في تحقيق الفريق للكثير من البطولات،وعلمنا جيدًا مع حراس المرمى سواء شريف إكرامي أو محمد الشناوي وعلي لطفي مؤخرًا".

وأردف مدرب حرس الأهلي :"خلال تواجدي في الأهلي لعب الشناوي مع منتخب مصر في كأس العالم، كما أن شريف إكرامي ظهر بمستوى مميز للغاية مع الفريق وكان أحد أهم الأسباب في التتويج بالبطولات، وعندما شارك علي لطفي أثنى الكثير على مستواه".

وتطرق للحديث عن تألق الشناوي مؤخرًا حيث قال: "التطور لم يأت من يوم وليلة ولكنه احتاج للعمل لفترة ليست بالقصيرة، فأي حارس مرمى يحتاج للوقت من أجل التطور وإظهار العمل الذي نفعله معه".

وأتم حديثه: "الرحيل عن الأهلي أمر يسبب "الزعل" فهو "زعل" المحب، وأؤكد بأني لم أقصر في عملي، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت يحتاجني فيه".