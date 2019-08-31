KOOORAGOAL بث مباشر HD مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مشاهدة مباراة مانشستر سيتي برايتون bein sport ماتش السيتي

يستضيف ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مباراة جديدة لحامل اللقب، عندما يخوض الفريق مباراة أمام برايتون، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويدخل فريق السيتي المباراة أملا في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما حقق الفوز في أول جولتين متصدرا المسابقة برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة be In Sport HD.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتى المباراة بكلا من:-

حراسة المرمى : إديرسون مورايس

خط الدفاع : زينشينكو، لابورتى، ستونز، والكر

خط الوسط : دى بروين، فيرناندينيو، دافيد سيلفا، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، سيرجيو أجويرو.

وكان مانشستر سيتى قد فاز فى اللقاء الأول على فريق ويست هام بخماسية دون رد ثم التعادل أمام توتنهام هوتسيبير بهدفين لكل فريق ثم الفوز على بورنموث بثلاثيه مقابل هدف.

ويسعى الفريق لمواصلة الزحف على القمة، رغبة منه في الحفاظ على لقب البريميرليج والمتوج به الموسم الماضي بأخر مباريات الموسم.

ويقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع عن طريق رابط سريع Koora Live.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون KOORA LIVE على ملعب الاتحاد معقل السيتزين يلاشووتYALLA SHOOT ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي KOORA STAR البريميرليج bein match.







