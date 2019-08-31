هذا النجم يعود في الجزء الثاني من فيلم Coming 2 America.. تعرف على التفاصيل

يحظى النجم الكبير إيدي ميرفي بفترة نشاط فنية، حيث يعمل حاليا على تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلمه الكلاسيكي الشهير Coming 2 America.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفيلم سيشهد عودة أحد نجومه الأصليين في جزءه الثاني، وهو النجم "لوي أندرسون"، الذي كان مشاركا لإيدي ميرفي في بطولة الجزء الأول الذي طرحه في عام 1988 بصالات العرض.

وقالت الصحيفة أن "أندرسون" كشف في حوار له مع مجلة TMZ، أنه قد انتهى من تصوير مشاهده بالفعل في الجزء الجديد من الفيلم المرتقب، وأن المشاهد التي سيظهر بها تم تصويرها برفقة إيدي ميرفي بأحد مواقع التصوير بمدينة "أطلنطا".

ويعد فيلم Coming 2 America من أبرز أفلام الثمانينيات، وتدور قصته حول أمير أفريقي باسم "أكيم" يجسد شخصيته إيدي ميرفي، يرغب في البحث عن زوجة لمملكته بنفسه، رافضا أن تفرض عليه زوجة من إختيار والده الملك وفقا للعادات والتقاليد، فيتخذ من الولايات المتحدة وجهة له للبحث عن زوجته المستقبلية التي يعثر عليها بحي "كوينز" بمدينة نيويورك، وشارك في بطولة الفيلم النجم الكوميدي "أرسينيو" الذي أشتهر بالعديد من الأعمال الفنية في فترة الثمانينيات.

ويستعد النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي للعودة لتقديم برنامج التوك شو والاسكتشات الكوميدية الشهير "ساتر داي نايت لايف"، بعد غياب عن تقديمه دام لـ 35 عام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عودة إيدي لتقديم البرنامج، سيكون في إطار ترويجه لفيلمه الجديد Dolemite، المقرر طرحه قريبا بصالات العرض.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن إيدي ميرفي سيقوم بتقديم الاسكتش الكوميدي لبرنامج "ساتر داي نايت لايف" في حلقة يوم 21 ديسمبر المقبل.

ويعتبر هذا التاريخ نفسه الذي شهد ظهور إيدي ميرفي كأحد مقدمي برنامج "ساتر داي نايت لايف" في بداية مسيرته الفنية عام 1984.

وفي بداية ظهوره بالبرنامج مطلع فترة الثمانينيات، قدم إيدي ميرفي العديد من الاسكتشات الكوميدية الناجحة، التي منحته مكانة مميزة لدى الجمهور وفتحت باب الشهرة والعمل بهوليوود أمامه.

وكان من أشهر هذه الاسكتشات التي قدمها إيدي ميرفي في برنامج "ساتر داي نايت لايف"، سكتش Mr. Robinson's Neighborhood الذي جسد به أدوار باسم "جامبي"، و"باكويت" و "ستيف ووندر".

وألحقت صحيفة ديلي ميل، خبر الإعلان عن عودة إيدي ميرفي لتقديم برنامج "ستار داي نايت لايف"، بصورة نشرتها الصفحة الرسمية للبرنامج، على حسابها الخاص على موقع تويتر، تعلن من خلالها جدول الحلقات القادمة للبرنامج خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

ويتضمن الجدول حلقة يوم 28 سبتمبر المقبل، والتي سيقدمها النجم وودي هارلسون مع المغنية الشابة "بيلي إيليش"، ومن بعده في يوم 5 أكتوبر، حلقة ستقدمها تايلور سويفت و فيبي وولر بريدج.

وفي يوم 12 أكتوبر، حلقة سيقدمها "ديفيد هاربور" مع كاميلا كابيو، وفي يوم 2 نوفمبر، حلقة تقدمها "كريستين ستيوارت"، وحلقة يوم 21 ديسمبر التي سيقدمها النجم إيدي ميرفي.