رابط متعدد YALLA KORA مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر ONLINE يلا شوت الجديد رابط ماتش مانشستر سيتي GOAL NEW

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة الكرة الإنجليزية، صوب "ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزينز، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ونظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون حصريًا KORA GOAL، عندما تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونظيره برايتون في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online، حيث تذاع مباراة مانشستر سيتي وبرايتون حصريًا فور انطلاقها عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية، بتعليق الجزائري المتميز حفيظ الدراجي.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون حصريًا premier league، ومن المتوقع أن يبدأ السيتيزينز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: إيدرسون.

في الدفاع: إنيكولاس أوتاميندي - لابورت - زينتشينكو – كايل ووكر.

في الوسط: كيفن دي بروين – رودريجو – ديفيد سيلفا، بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلنج.

في الهجوم: سيرجيو أجويرو.





ويسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الإنتصارات التي استعادها الفريق مجددًا بعدما كان قد تعثر في الجولة الثانية بالتعادل إلا أنه نجح في إستعادة توازنه سريعًا في الجولة الثالثة، ليواصل مطاردة ليفربول المتصدر في ظل حملة الدفاع عن لقبه ،بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.





بينما يتطلع برايتون لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام مضيفه السيتي، بتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد سبعة نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة أخرى، متأخرًا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.





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