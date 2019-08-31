"أ- ب" بورصة .. كيف تختار شركة "السمسرة" التي سوف تتعامل من خلالها .. معلومة جديدة

عندما تقرر ان تستثمر في البورصة بنفسك ولديك القدرة والرغبة في اتخاذ قراراتك ومتابعة تعاملاتك بنفسك لابد أن تتعامل خلال شركة سمسرة تنفذ لك اوامرك الاستثمارية. وعليك إنتقاء إحدى شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.





ومن خلال التقرير التالي ننشر أولا المؤسسات التي ستتعامل مع البورصة من خلالها، حيث يوجد ثلاثة انواع وهي :





1- شركات السمسرة

2- شركات ادارة المحافظ

3- صناديق الاستثمار





اولا: شركات السمسرة:

هناك بعض المعايير والمواصفات التي لابد من تواجدها في شركات السمسرة وهي :





مواصفات شركة السمسرة الجيدة :





1. اهم النقاط العشرة التي تميز شركة عن الاخري والنقطة الاساسية في افضل شركة وساطة | افضل شركة تداول , الترخيص يجب ان تكون الشركة مرخصة من طرف الهيئات الرقابية النظامية و المنظمات المشرفة علي السير العادي لاسواق التداول.





2. النقطة التانية وهي تنفيد الصفقات بشكل سريع , بدون انتظار موافقة مدير الحساب و هذه من النقاط التي تكون في الشروط علي موقع الشركة اليوم الاول لانضمامك .





3. السحب يجب ان يتوفر بطرق مختلفة علي بنوك مختلفة متل بايبال و سكريل و نتلر و كذلك علي البنوك الخاصة بدولتك , ثم السحب بسرعة وان لا تتعدي المدة الزمنية لتصلك اموالك هي 5 ايام مع تواصل بالايميل مستمر يعلمك بمكان اموالك الي حين وصولها .





4. ان توفر افضل شركة وساطة | افضل شركة تداول حسابيين لتداول , الاول للمبتدئين في المجال الدين يريدون التعلم , والثاني حقيقي لتداول المحترف اضعف الايمان و ان كانت هناك انواع اخري فيفضل ذلك .





5. خامسا الدعم الفني , فسوق الفوركس يعمل 24 ساعة في اليوم وقد تظهر صفقات رابحة في اي وقت و تحتاج الي التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركتك او مع مدير حسابي.





6. الرافعة المالية التي تقدمها شركة الوساطة ان تكون كبيرة علي الاقل 500 في المئة .





7. حاول الاستعلام قبل الالتزام مع اي شركة عن ادني مبلغ للايداع اضافة الي نظام البونص في الشركة .





8. تاكد ان لا توجد اعادة تسعير او رسوم علي الودائع ,و وجود ترقيات و علاوات منتظمة.





9. نشرات منتظمة و توصيات تصلك الي ايميلك , غير تلك التي تتلقاها من مدير حسابك .





10. اخيرا و ليس اخرا ان كنت اخي تخاف الله فابحت عن شركة تقدم حسابات اسلامية بدون فوائد ربوية كي تضمن ان تكون تعاملاتك حلال و رزقك حلال ارضاء لله و لنفسك .













ثانيا: شركات ادارة المحافظ:





اذا كان لديك قدر كبير من الاموال ترغب في استثمارها البورصة وليس لديك المعرفة او الخبرة لاتخاذ القرارات الاستثمارية التي تحقق لك اهدافك، او لم يكن لديك الوقت الكافي لتتابع استثماراتك، فإن عليك ان تختار احدى الشركات التي تعمل في مجال ادارة محافظ الأوراق المالية الحاصلة على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.





وتتسم هذه الشركات بأن لديها من العاملين من هم لديهم الكفاءة العلمية والخبرة العملية والدراية الجيدة بسوق الأوراق المالية مما يؤهلهم لادارة استثماراتك نيابة عنك.





وتذكر ان معاملات البورصة تقبل الربح او الخسارة مهما كان وسيطك المالي محترف ومؤهل لاستثمار اموالك.









ثالثا: صناديق الاستثمار





اذا كنت من صغار المستثمرين وليس لك دراية ومعرفة بالاستثمار في البورصة وطبيعته ، فإن انسب وسيلة استثمارية تناسبك هي اللجوء الى شراء وثائق صناديق الاستثمار. ومعظم صناديق الاستثمار هذه تنشئها البنوك بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعهد بادارتها الى احد الشركات المتخصصة في مجال ادارة صناديق الاستثمار الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.





واهم سمات ومميزات الاستثمار في صناديق الاستثمار انك تستثمر في عدد كبير من الاسهم والسندات بما يحقق لك تنويع استثماراتك وتقليل المخاطر.



