إنشاء عدد من الوكالات برئاسة الحرمين

قرر الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، إنشاء عددٍ من الوكالات والوكالات المساعدة، وذلك في إطار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.





وفيما يتعلق بالوكالات بالرئاسة، فقد تضمن القرار إنشاء "وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية، وكالة الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية، وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية، وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، وكالة الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية، ووكالة الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية، ووكالة الرئيس العام للشؤون النسائية".





وفيما يتعلق بوكالات المسجد النبوي، تقرّر إنشاء "وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وكالة مساعدة لشؤون المسجد النبوي، وكالة مساعدة للشؤون الإدارية والمالية، وكالة مساعدة للشؤون العلمية والفكرية، وكالة مساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وكالة مساعدة للتخطيط والشؤون التطويرية، وكالة مساعدة للشؤون الفنية والخدمية، وكالة مساعدة للمشاريع والدراسات الهندسية، وكالة مساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية، وكالة مساعدة للترجمة والشؤون التقنية، ووكالة مساعدة للشؤون النسائية"





وأكّد الرئيس العام أن هذه الوكالات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات ولاة الأمر مواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية (٢٠٣٠).

والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس الملقب بـ السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام الحرم المكي الشريف. ولد في البكيرية عام 1379 هـ وهو من محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.





هو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومن أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم. تمكن من حفظ القرآن ولم يكن يبلغ من العمر اثني عشر سنة.





في سنة 1979 حصل السديس على شهادة من المعهد العلمي الرياض بتقدير ممتاز. بعد ذلك في سنة 1983 أتم السديس دراسته العليا بالجامعة حيث حصل على شهادة في الشريعة، ثم بعدها على الإجازة من الجامعة الإسلامية محمد بن سعود سنة 1987. ونال بعد ذلك الدكتوراه في الشريعة الإسلامية سنة 1995 من جامعة أم القرى. عرف عبد الرحمن السديس بالنبرة الخاصة في صوته التي تخشع معها الأفئدة وتجويده الممتاز للقرآن الكريم. نال السديس جائزة الشخصية الإسلامية للسنة في الدورة التاسعة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم سنة 1995.





شغل السديس عدة مناصب أبرزها تعيينه إماماً وخطيباً في المسجد الحرام بأمر في عام 1404 هـ، وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه يوم الأحد الموافق 22/8/1404 هـ في صلاة العصر، وكانت أول خطبة له في رمضان من العام نفسه بتاريخ 15/9.





حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة عن رسالته الموسومة (الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: دراسة وتحقيق) وكان ذلك عام 1416 هـ، أشرف على الرسالة الأستاذ أحمد فهمي أبو سنة، وناقشها الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور علي بن عباس الحكمي، رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى آنذاك

ونشأ السديس في البكيرية بمنطقة القصيم ثم أنتقل إلى مدينة الرياض والتحق بمدرسة المثنى بن حارثة الابتدائية، بمعهد الرياض العلمي، استطاع السديس حفظ القرآن في سن الثانية عشرة، حيث درسه في جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض ويرجع الفضل في ذلك لوالديه فقد ألحقه والده في جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، بإشراف الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان، ومتابعة الشيخ المقرىء محمد عبد الماجد ذاكر، حتى حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المدرسين في الجماعة، كان آخرهم الشيخ محمد علي حسان. فتخرج يتلو القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم الكوفي في المعهد عام 1399 هـ بتقدير (ممتاز) ومن ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج فيها عام 1403هـ.





وفي عام 1404 هـ صدر توجيه بتعيين السديس إماماً وخطيباً في المسجد الحرام وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه يوم الأحد الموافق 22/8/1404 هـ في صلاة العصر وكانت أول خطبة له في شهر رمضان من العام نفسه، بتاريخ 15/9. ثم انتقل للعمل بعد ذلك محاضراً في قسم القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. عُيّن بعدها أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وأنشأ كرسي بحث باسمه لدراسة أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.





يعمل السديس الآن رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ولقد عين في يوم الثلاثاء 17-06-1433 للهجرة رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - خلفا للشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين بمرسوم ملكي من الملك عبد الله بن عبد العزيز وأستاذاً بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو المشرف العام على مجمع إمام الدعوة العلمي الدعوي التعاوني الخيري بمكة المكرمة، ويعمل مديراً لجامعة المعرفة العالمية (التعليم عن بُعد).





ونال السديس جائزة الشخصية الإسلامية العالمية الممنوحـة له من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم (عام 1426 هـ)











