قصة التاريخ الهجري.. ننشر التقويم الهجري للعام الجديد 1441

التاريخ الهجري.. ننشر التقويم الهجري للعام الجديد 1441





التاريخ الهجري يتصدر محركات البحث، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس الجمعة أن اليوم السبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ ، لذا سنقدم لكم التاريخ الهجري الجديد لعام 1441، تابعنا المقالة لمعرفة التاريخ الهجري 1441





بداية التقويم الهجري 1441





وقد أًعلن مؤخرًا أن بداية التاريخ الهجري 1441 فلكيا يوم السبت 31 أغسطس 2019، كما تم الإعلان رسميًا في مصر موعد أجازة رأس السنة الهجرية لعام 1441، ويبدأ التاريخ الهجري الذي تحدد تبعا لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بشهر محرم، حيث خرج من أحب البلاد إلى قلبه رغما عنه، نتيجة شدة إيذاء الكفار له ولأصحابه، وقد اجتمع كفار قريش على قتله من كافة القبائل حيت تم الاتفاق على اختيار شاب من كل قبيلة ليتفرق دمه بين القبائل، وقد جاءه جبريل عليه السلام، وأمر محمد بعدم المبيت في بيته، ونام في فراشه سيدنا علي رضي الله عنه.





بداية التاريخ الهجري 1441





بدأت الهجرة النبوية عام 622 م، العام الأول من الهجرة، وذلك بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب بعد استشارة الصحابة في زمن خلافته، حيث كانت الهجرة من مكة إلى يثرب، والتي سميت بعد ذلك “المدينة المنورة” حيث كانت الهجرة واجبة على المسلمين نتيجة الإيذاء من زعماء قريش.





التاريخ الهجري - الإذن بالهجرة النبوية





عندما اشتد إيذاء قريش للنبي والمسلمين في حينها، وذلك بعد بيعة العقبة الثانية، فقد إُذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلك بالهجرة لأصحابه إلى المدينة المنورة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:





قال رسولُ اللهِ وهو يومئذٍ بمكةَ: «قد أُرِيتُ دار هجرتكم، رأيتُ سَبْخَةً ذاتِ نخلٍ بين لابتين» وهما الحَرَّتَانِ، فهاجرَ من هاجر قِبَلَ المدينةِ حين ذكر ذلك رسولُ اللهِ ، ورجع إلى المدينةِبعضُ من كان هاجرَ إلى أرضِ الحبشةِ، وتجهَّزَ أبو بكرٍ مهاجرًا ، فقال لهُ رسولُ اللهِ : «على رِسْلِكَ ، فإني أرجو أن يُؤْذَنَ لي» قال أبو بكرٍ: «هل ترجو ذلك بأبي أنت ؟» قال: «نعم» فحبسَأبو بكرٍ نفسَهُ على رسولِ اللهِ ليَصْحَبَهُ ، وعلفَ راحلتينِ كانتا عندَهُ ورقَ السَّمُرِ أربعةَ أشهر (صحيح البخاري (2297) – مسند الإمام أحمد).





التاريخ الهجري .. بيان ترتيب شهور السنة الهجرية





السنة الهجرية تتكون من 12 شهر، وهم بالترتيب:





محرم

2- صفر

3- ربيع الأول

4- ربيع الثاني

5- جمادي الأول

6- جمادي الثاني

7- رجب

8- شعبان

9- رمضان

01- شوال

11- ذو القعدة

21- ذو الحجة



