تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي
السبت 31/أغسطس/2019 - 02:19 م
أميرة فطيم
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يستضيف نادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، فريق الهلال، على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز، في تمام الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 19:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وستذاع مباراة الهلال والرائد منقولة على قناة KSA Sport HD1 المجانية، سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي سمير المعيرفي هو معلق المباراة.
وحسم الهلال، المباراة الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين، أمام أبها لصالحه بأربعة أهداف مقابل اثنين.
ويدرس الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، إراحة النجوم الذين شاركوا منذ أيام قليلة أمام الاتحاد، في أبطال آسيا.
ومن المتوقع أن يضع لوشيسكو، الثنائي السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو، في مركز الهجوم، بالإضافة إلى قلب الدفاع محمد جحفلي، والوافد الجديد أمير كردي.
- وفيما يلي تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد:-
-حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
-خط الدفاع: ياسر الشهراني – محمد جحفلي – جانغ هيون سوو – أمير كردي.
-خط الوسط: كارلوس إدواردو – سلمان الفرج – محمد كنو – أندريه كاريلو.
-قلب الهجوم: عمر خربين – بافتيمبي جوميز
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