كل ما تريد معرفته عن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع السويسري رينيه فايلر من أجل تولي منصب المدير الفني للمارد الأحمر خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي أقيل مؤخراً من منصبه بسبب سوء النتائج والخروج من كأس مصر على يد فريق نادي بيراميدز.





وتوصل وفد الأهلي الذي تواجد في سويسرا بقيادة عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي ومدير التعاقدات أمير توفيق لإتفاق مع مدرب أندرلخت البلجيكي السابق من أجل قيادة سفينة المارد الأحمر خلال الموسم المقبل على المستوى المحلي والقاري.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على السيرة الذاتية لفايلر وأبرز المحطات التي مر بها في مسيرته التدريبية.





ولد فايلر في شهر سبتمبر من العام 1973 وعكف خلال مسيرته التدريبية على قيادة ثمانية أندية بدأها بتولي منصب المدير الفني المؤقت لنادي سانت جالين السويسري في شهر أبريل من العام 2005 ليقود الفريق في ثلاثة مباريات نجح في تحقيق الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى وخسر اللقاء الثالث.





وأشرف فايلر بعدها على تدريب فريق نادي سانت جالين فئة 21 عاماً خلال الفترة من شهر يوليو 2006 وحتى شهر أكتوبر من العام 2007 وقاد الفريق خلال تلك الفترة في 23 مباراة نجح في تحقيق 12 فوز وتعادل في 3 مباريات وخسر 8.





تولى تدريب فريق نادي جراسهوبرز زيورخ لفئة 16 عاماً خلال الفترة من شهر أغسطس للعام 2008 حتى شهر يونيو من العام 2009 قبل أن يقرر ترك تدريب فرق الناشئين والفئات العمرية المختلفة بحثاً عن خوض تجربة قيادة الفرق الأولى للأندية السويسرية.





















وبالفعل نجح في الإشراف على فريق نادي شافهاوزن الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية السويسري وقاد الفريق في 55 مباراة نجح خلالها في تحقيق 19 فوز وتعادل في 13 قبل أن يخسر في 24 لقاء ورحل بسبب سوء النتائج.





وخلال الفترة من 2011 و 2014 أشرف على فريق نادي أراو وقادهم إلى الصعود للدوري السويسري الممتاز في عام 2013 كما أنه نجح في قيادتهم إلى البقاء في دوري الأضواء والشهرة بعد هروبه من قاع الترتيب خلال الجولات الأخيرة.





قاد فايلر فريق نادي نورنبيرج الألماني في دوري الدرجة الثانية السويسري خلال موسمين خاض فيهم 60 مباراة حقق الفوز في 30 لقاء وتعادل في 13 وخسر 17 ونجح في أن ينهي الموسم الاول له في المركز التاسع قبل أن يحتل المركز الثالث في الموسم الثاني لكنه فشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.





يعتبر موسم 2017 / 2018 أفضل مواسم فايلر على الأطلاق بعد أن حقق لقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي رفقه فريق نادي أندرلخت الذي أشرف على تدريبهم لمدة موسم ونصف الموسم قاد فيهم الفريق في 66 مباراة حقق 36 فوز و 16 تعادل وخسر في 14 مناسبة.





ومنذ يوليو 2018 حتى فبراير 2019 عاد فايلر إلى سويسرا من جديد ليقود فريق نادي لوزيرن ولعب معهم 26 مباراة نجح في تحقيق 11 فوز وخسر في 14 مباراة وتعادل في لقاء وحيد ليرحل عن الفريق بسبب وجود بعض الخلافات مع مجلس إدارة النادي.