أستاذ تمويل: المدن الجديدة لم تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية



وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن إنشاء مد جديدة ومجتمعات عمرانية بهدف القضاء على المناطق العشوائية التي ظهرت خلال اللعقود الماضية، بالإضافة إلى وجود متنفس حضاري جديد خاصة وأن مصر تزيد نحو 2،5 مليون نسمة سنويًا.



وأوضح أن المشروعات القومية ومنها المدن الجديدة تساهم في توفر فرص عمل ومن ثم انخفاض نسبة البطالة، منوها بأن إنشاء المدن الجديدة لا يحمل موازنة الدولة أعباء جديدة.



وصرحت الدكتور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بتنفيذ المشروعات السكنية المختلفة (الإسكان الفاخر – الإسكان المتوسط – الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل) بمدن الصعيد الجديدة، ومنها مدينة ملوى الجديدة، والتى تُعد واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 18420.52 فدان، وتتميز المدينة بموقعها، حيث تقع على طرق رئيسية وبالقرب من مدينة ملوى القائمة، وستعمل على استيعاب حوالى 1.2 مليون نسمة.



وأكد وزير الإسكان أنه جارٍ حاليًا التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، موضحًا أن التسجيل وسداد المقدمات مستمر حتى يوم الخميس 592019، بينما سيبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 1592019، وحتى يوم الخميس الموافق 1982019.



وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يضم المخطط العام لمدينة ملوى الجديدة، مناطق إسكان بمستوياتها الاقتصادية المختلفة (إسكان منخفض – إسكان متوسط – إسكان فاخر)، ومناطق الخدمات اللازمة ومناطق صناعية تمثل قاعدتها الاقتصادية، وتمثل نسبة الإسكان المنخفض بالمدينة نحو ثلث نسبة الإسكان بها.



وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، قبل الإعلان عن طرح أية مستويات أخرى، لا يعنى أن جميع مناطق الإسكان بالمدينة بذات المستوى، ولكن ذلك يمثل ترتيبًا للطرح فقط، وسيتم الإعلان عن طرح مختلف مستويات الإسكان لمن يرغب فى الحجز تباعا.



وكانت الوزارة أعلنت عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة.





قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تعمل على رفع القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة، والذي سينعكس على مستوى معيشة المواطن.