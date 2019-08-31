دمنهور يتدرب علي فترتين ومعسكر مغلق بالأبعادية

قرر الجهار الفني للفريق الأول لنادي دمنهور الدخول ألي معسكر مغلق لمدة أسبوع بفندق الأبعادية بمدينة دمنهور والتدريت طوال الأسبوع علي فترتين صباحا ومساءا علي أستاد دمنهور ، حيث يبدء اللاعبين في التاسعة صباحًا مرانًا خفيفًا، ثم في الثالثة عصرًا مرانًا آخر، بهدف رفع الحمل البدني.

ويبدأ جميع اللاعبين مران الصباح بالجري حول الملعب وإجراء بعض الإحماءات والتدريبات البدنية، قبل أن يبدأ أحمد ساري، المدير الفني للفريق، محاضرته الفنية والتي تشمل على تنبيه قوي للاعبين بالتركيز، داخل المستطيل الأخضر وغلق صفحة المباريات الودية خلال هذه الفترة لحين أكتمال الصفوف وتحقيق المعدل الفتي والبدني لجميع اللاعبين القدامي والجدد،

ومن جانبه يبحث الجهاز الفني لفريق دمنهور بقيادة أحمد ساري، وبالتنسيق مع مسئولي نادي دمنهور برئاسة ومعه في تدعيم صفوف الفريق الأول في عدة خطوط بصفقات قوية مميزة، لسد المراكز الشاغرة بصفوفه، وذلك في إطار تدعيم الفريق بالشكل ليكون جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد،

ويسعى ساري ومعه الجهاز المعاون له بقيادة علاء المني وكمال فريد وأحمد النعناعي بكل الطرق رغم الصعوبات المالية داخل النادي في إبرام صفقات جديدة مميزة تصنع الفارق وترضى طموحات الجماهير البحراوية بالدخول في المنافسة بقوة على الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

الجدير بالذكر أن القائمة الأول لدمنهور تضم 15لاعبا فقط هم مصطفى السيد، أحمد درة، مواندا ، كارفالا كيوتية ، محمد جمال، أحمد متعب ، عمار شرف وحيد محسن ، أحمد بركات محمد سعيد ، حسين غنيم ، محمد رضوان ، أسلام غلاب ، رجب العربي ، سعيد حكيم.