بسبب حضن تامر هاشم.. الشائعات تلاحق أمينة خليل
السبت 31/أغسطس/2019 - 02:07 م
هبة أحمد
Advertisements
منذ أيام قليلة انتشرت شائعة حول وجود علاقة تجمع الفنانة أمينة خليل مع المطرب تامر هاشم "عضو فريق كايروكي"، حيث نشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة صورة لأمينة خليل، تامر هاشم وهما في إحدى المناسبات.
حيث ظهرت أمينة خليل في الصور، والمطرب تامر هاشم يطوقها بزراعيه، ويمزحان ويمرحان أمام الجميع، وجاءت التعليقات حول علاقة الثنائي.
وكان هذا المانشيت قد أثار جدلا كبيرا حيث قام جمهورها بالتسائل: "هل ارتبطت أمينة خليل بالفعل؟"، وهو ما جعل عدد من المواقع الإخبارية تتداول الخبر نقلا عن المجلة، بعنوان صريح وهو: أمينة خليل خطوبتي قريبا"، وهما ما جعلها لتوضح أن تلك التصريحات تم فهمها بشكل خاطئ.
على جانب آخر تستعد الفنانة أمينة خليل لتصوير مشاهدها بفيلم حظر تجوال أكتوبر القادم ويشاركها بطولته النجمة إلهام شاهين حيث تدور احداث هذا العمل في إطار اجتماعي درامي.
كما تشارك في فيلم "لص بغداد"، مع محمد إمام وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله وأحمد رزق، العمل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى،من المقرر طرحه فى الفترة القادمة.
كما يعرض لأمينة خليل حالياً في السينمات فيلم "الكنز 2" الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وهند صبري، الفيلم من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري.
ومن الجدير بالذكر أن أمينة خليل حققت نجاحاً كبيراً في رمضان 2019، من خلال دورها في مسلسل "قابيل" الذى شاركها في بطولته الفنان محمد ممدوح ومحمد فراج، على الطيب، والمسلسل ﺇﺧﺮاﺝ: كريم الشناوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم يوسف، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة،و يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.
حيث ظهرت أمينة خليل في الصور، والمطرب تامر هاشم يطوقها بزراعيه، ويمزحان ويمرحان أمام الجميع، وجاءت التعليقات حول علاقة الثنائي.
لاحقت شائعة الخطوبة الفنانة أمينة خليل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصدرها غلاف إحدى المجلات الفنية الشهيرة، حيث كان عنوانها"خطوبتي قريبًا".
وكان هذا المانشيت قد أثار جدلا كبيرا حيث قام جمهورها بالتسائل: "هل ارتبطت أمينة خليل بالفعل؟"، وهو ما جعل عدد من المواقع الإخبارية تتداول الخبر نقلا عن المجلة، بعنوان صريح وهو: أمينة خليل خطوبتي قريبا"، وهما ما جعلها لتوضح أن تلك التصريحات تم فهمها بشكل خاطئ.
تامر هاشم يرد على زواجه من أمينة خليل
وقد قام تامر هاشم بالرد أيضا على كل هذه الشائعات من خلال صورة جمعته بطفلته الصغيرة نشرها عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: "baby" ليؤكد أنه متزوج ولديه طفلة.
وقد قام تامر هاشم بالرد أيضا على كل هذه الشائعات من خلال صورة جمعته بطفلته الصغيرة نشرها عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: "baby" ليؤكد أنه متزوج ولديه طفلة.
أمينة خليل تستعد لتصويير حظر تجوال
على جانب آخر تستعد الفنانة أمينة خليل لتصوير مشاهدها بفيلم حظر تجوال أكتوبر القادم ويشاركها بطولته النجمة إلهام شاهين حيث تدور احداث هذا العمل في إطار اجتماعي درامي.
كما تشارك في فيلم "لص بغداد"، مع محمد إمام وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله وأحمد رزق، العمل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى،من المقرر طرحه فى الفترة القادمة.
"الكنز"
كما يعرض لأمينة خليل حالياً في السينمات فيلم "الكنز 2" الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وهند صبري، الفيلم من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري.
ومن الجدير بالذكر أن أمينة خليل حققت نجاحاً كبيراً في رمضان 2019، من خلال دورها في مسلسل "قابيل" الذى شاركها في بطولته الفنان محمد ممدوح ومحمد فراج، على الطيب، والمسلسل ﺇﺧﺮاﺝ: كريم الشناوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم يوسف، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة،و يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.
Advertisements
المزيد عن: فنانين فن سينما دراما أمينة خليل
- أحمد رزق: فيلم "الكنز" يقدم محتوى فني مهم وجيد للمشاهدين
- هكذا روجت هند صبري لفيلم"الكنز"
- هند صبري: الكنز الحقيقي هو طاقة الحب والعطاء بداخلنا
- هند صبري تتعرض لحادث سقوط أثناء تصوير "الكنز" (صورة)
- تعرف على إيرادات "كنز" محمد رمضان قبل نهاية الأسبوع الثالث لعرضه
- تعرف على إيرادات "كنز" محمد رمضان بعد ثلاثة أسابيع من عرضه (فيديو)
- سوزان نجم الدين تنفي خطوبتها من الإعلامي اللبناني
- أفضل ممثل في مهرجان فينسيا ينضم لـ"حظر تجوال"
- وفاة ميرفت أمين وزواج سمية الخشاب ومنة شلبي.. أبرز شائعات الفن في الأيام الماضية