بسبب حضن تامر هاشم.. الشائعات تلاحق أمينة خليل

منذ أيام قليلة انتشرت شائعة حول وجود علاقة تجمع الفنانة أمينة خليل مع المطرب تامر هاشم "عضو فريق كايروكي"، حيث نشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة صورة لأمينة خليل، تامر هاشم وهما في إحدى المناسبات.



حيث ظهرت أمينة خليل في الصور، والمطرب تامر هاشم يطوقها بزراعيه، ويمزحان ويمرحان أمام الجميع، وجاءت التعليقات حول علاقة الثنائي.





لاحقت شائعة الخطوبة الفنانة أمينة خليل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصدرها غلاف إحدى المج لات الفنية الشهيرة، حيث كان عنوانها"خطوبتي قريبًا".







وكان هذا المانشيت قد أثار جدلا كبيرا حيث قام جمهورها بالتسائل: "هل ارتبطت أمينة خليل بالفعل؟"، وهو ما جعل عدد من المواقع الإخبارية تتداول الخبر نقلا عن المجلة، بعنوان صريح وهو: أمينة خليل خطوبتي قريبا"، وهما ما جعلها لتوضح أن تلك التصريحات تم فهمها بشكل خاطئ.









تامر هاشم يرد على زواجه من أمينة خليل

وقد قام تامر هاشم بالرد أيضا على كل هذه الشائعات من خلال صورة جمعته بطفلته الصغيرة نشرها عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: "baby" ليؤكد أنه متزوج ولديه طفلة.









أمينة خليل تستعد لتصويير حظر تجوال



على جانب آخر تستعد الفنانة أمينة خليل لتصوير مشاهدها بفيلم حظر تجوال أكتوبر القادم ويشاركها بطولته النجمة إلهام شاهين حيث تدور احداث هذا العمل في إطار اجتماعي درامي.







كما تشارك في فيلم "لص بغداد"، مع محمد إمام وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله وأحمد رزق، العمل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى،من المقرر طرحه فى الفترة القادمة.









"الكنز"



كما يعرض لأمينة خليل حالياً في السينمات فيلم "الكنز 2" الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وهند صبري، الفيلم من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري.



