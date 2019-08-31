رفع ٣٨٥ طن قمامة وحملات مكثفة لإزالة التعديات في المهد

نرشح لكم.. محافظ الدقهلية: رفع 590 طن قمامة في حي غرب المنصورة



أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حيث تم رفع 590 طن قمامة بنطاق حي غرب المنصورة خلال ثلاثة أيام.



وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.



قال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب إنه في إطار تعليمات محافظ الدقهلية بتكثيف النشاط اليومي تم توريد 590 طن قمامة خلال ثلاثة أيام تم رفعها بنطاق الحي،كما تم قص وتهذيب أشجار الكنيسة اليونانية بشارع السكة القديمة،ورفع المخلفات الناتجة عن عملية القص وغسيل رصيف وبردورات الجزيرة الوسطى بطول شارع عبد السلام عارف،ومحيط مدرسة الدكتور طه حسين الثانوية بنين بشارع محمود شاهين،وكنس ورفع الأتربة من جانبى الطريق خلف منطقة الأمن المركزي،وشارع الترعة،شارع مستشفى الصدر،شارع أحمد ماهر.



كما قامت رئاسة الحي برفع مخلفات قص وتهذيب الأشجار والحشائش من داخل مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحيط مستشفى المنصورة الدولى،ومن داخل المدرسة الإلكترونية الثانوية بنات بمحيط مستشفى المنصورة الدولى،ومواصلة رفع كفاءة سور كورنيش النيل بالمشاية السفلية من خلال لحام وصيانة ودهان السور الحديدى بطول الشارع للإرتقاء بالمظهر الجمالى للمكان.



قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة دكرنس بقيادة حمله على المحلات والمطاعم بمدينة دكرنس أسفرت عن ضبط وإعدام 75 كيلو مواد غذائية فاسده عباره عن لحوم محمد ودواجن محمد وصلصه للتغير فى الخواص الطبيعيه والرائحة الكريهه بالإضافه الى إعدام 7 لتر زيت فاسد.



أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخلفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حيث تم رفع 385 طن قمامة بنطاق مركز ومدينة طلخا خلال ثلاثة أيام.وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم إزالة خمس حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية دميرة لبناء مخالف بالبلوك الابيض والمونة الاسمنتية بإجمالى مساحات تجاوزت 650 مترا، وشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، كما تم فك أخشاب الدور السادس علوي بطريق بلقاس طلخا ومصادرة مواد ومعدات البناء.ومن جهة أخرى، وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.وقال المحاسب محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، إن أعمال تطوير وتجميل مدخل قرية الروضة التابعة للوحدة المحلية بالمنيل وإقامة مظلات بمدخل مقابر القرية تجري بشكل منتظم،كما تقوم رئاسة المركز بري المسطحات الخضراء وأحواض الزرع بمدينة طلخا والعمل علي زيادتها،وتم شن حملة صيانة وتجنيط أعمدة الانارة بطريق بسنديلة التابع للوحدة المحلية ببطره وذلك لرفع مستوى الانارة العامة علي الطريق.كما قامت إدارة الاشغالات برئاسة مركز طلخا برفع ومصادرة عدد من الكراسي والترابيزات المستخدمة من احد الكافيهات والتي تتسبب في غلق الشارع العام وعرقلة مرور السيارات والمواطنيين.وبدوره أعلن اللواء حسام لبيب، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات لجميع موظفي مجلس المدينة، في إطار تعليمات الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجهات الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.وأوضح رئيس مركز ومدينة بلقاس أن إجراء التحاليل بداية لتطهير الجهاز الإداري للدولة والموظف الذي يتحايل على نتيجة التحليل باستخدام إحدى المواد التي تبطل النتيجة يجب أن يتساوى في نظر القانون بالموظف المتعاطي، وبالتالي تطبق عليه عقوبة الموظف المتعاطي وهي الفصل من وظيفته».وشدد رئيس مركز ومدينة بلقاس على استمرار الحملة لاستهاف جميع العاملين بمجلس المدينة وجميع المصالح الحكومية.