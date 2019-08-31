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بيراميدز يرفض الراحة

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:01 م
بيراميدز يرفض الراحة
بيراميدز
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علي نبوي
 

رفض الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على حرس الحدود.


وفاز بيراميدز أمس الجمعة على حرس الحدود بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس مصر ليتأهل للدور نصف النهائي.


وسيواجه بيراميدز نظيره بتروجت مساء الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقرر ديسابر أن يخوض الفريق تدريباته مساء اليوم بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس والمواجهة المقبلة أمام بتروجت.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو فريق بيراميدز الذين شاركوا في مباراة الأمس لتدريبات استشفائية بينما يؤدي بقية اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي.

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