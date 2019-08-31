ضبط 2.5 مليون قرص مكمل غذائي ومستحضرات تجميل مجهولة بميناء الإسكندرية



قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 2.5 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر محظور دخولها للبلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحبة المضبوطات للتحقيق معها.



وتلقى مدير مباحث ميناء الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، مقيمة ببورسعيد، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل داخل حاوية، وأخفت ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف قرص مكملات غذائية مختلفة الأنواع، و1.000.000مليون عبوة من مستحضرات التجميل منتج نهائى مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ومحظور دخولها البلاد بالمخالفة للقانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الاسكندرية قيام (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بإسلوب الدلوف وكسر النوافذ.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب ( 5 حوادث بدائرة قسم شرطة أول الرمل) وأرشدا عن المسروقات (2 خاتم ذهب - مفتاح سيارة - بعض ال أجهزة الكهربائية والمنزلية - كمية من البراويز - 2 هاتف محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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ضبط مصنع مناديل مقلدة خلال حملة تموينية مكبرة في محافظة الإسكندرية



شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق عمل الرقابة التجارية، وذلك لحماية الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر ومن المنتجات المقلدة لعلامات تجارية.



وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف المناديل الورقية مغشوشة ومقلدة الماركات شهيرة مسجلة كعلامات تجارية وتم ضبط وتحريز 200 بالتة مناديل ورقية، 36 عبوة مناديل العبوة 175 منديلا، 285 بالتة مناديل عبوة البالتة 10 عبوات، 170 بالتة مناديل ورقية عبوة البالتة 10 كيس، 150 بالتة مناديل حمام جاهزة للتعبئة وغير مدون عليها بيانات زنة البالتة 6.300 كجم.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.



