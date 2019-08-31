أول فرمان من فايلر مدرب الاهلي الجديد

بات طارق سليمان مدرب حراس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي على مشارف الخروج من القلعة الحمراء بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق في الفترة القادمة.









وحصل فايلر على صلاحيات كاملة من مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب حراس مرمي جديد ضمن المساعدين الذين طلبهم في جاهزه الفني الجديد مع الشياطين الحمر.



