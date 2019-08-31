أول فرمان من فايلر مدرب الاهلي الجديد
السبت 31/أغسطس/2019 - 01:57 م
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بات طارق سليمان مدرب حراس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي على مشارف الخروج من القلعة الحمراء بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق في الفترة القادمة.
وحصل فايلر على صلاحيات كاملة من مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب حراس مرمي جديد ضمن المساعدين الذين طلبهم في جاهزه الفني الجديد مع الشياطين الحمر.
ومن المقرر أن يستعين رينيه فايلر بثلاثة مدربين أجانب كمساعدين له، من بينهم مدرب حراس مرمى، بعد حصوله على كافة الصلاحيات من مجلس الإدارة.
مدرب الاهلي الجديد فايلر يطيح بمدرب الحراس طارق سليمان
وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة .
وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من خالد مرتجى عضو مجلس الادارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا
مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر
واتفق المدرب السويسري مع وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وعدلي القيعي وأمير توفيق مدير التعاقدات على تواجد 3 مدربين مساعدين في الجهاز المعاون له.
وجاء اتفاق المدرب مع وفد الأهلي على تواجد مدرب عام ومدرب مساعد بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى.
وبالتالي فإن موقف محمد يوسف وسامي قمصان وطارق سليمان بات مستحيلًا في التواجد بالجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر.
وفي نفس السياق يفاضل المدرب السويسري بين أكثر من محلل أداء لضمه إلى الجهاز المعاون له، كما أنه لم يستقر حتى الآن على مخطط الأحمال الذي سيتولى المهمة.
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