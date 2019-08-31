ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول فرمان من فايلر مدرب الاهلي الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:57 م
أول فرمان من فايلر مدرب الاهلي الجديد
Advertisements
طباعة
 
بات طارق سليمان مدرب حراس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي على مشارف الخروج من القلعة الحمراء بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق في الفترة القادمة.


وحصل فايلر على صلاحيات كاملة من مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب حراس مرمي جديد ضمن المساعدين الذين طلبهم في جاهزه الفني الجديد مع الشياطين الحمر.


ومن المقرر أن يستعين رينيه فايلر بثلاثة مدربين أجانب كمساعدين له، من بينهم مدرب حراس مرمى، بعد حصوله على كافة الصلاحيات من مجلس الإدارة.

مدرب الاهلي الجديد فايلر يطيح بمدرب الحراس طارق سليمان
وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة .


وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من خالد مرتجى عضو مجلس الادارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا


مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر
واتفق المدرب السويسري مع وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وعدلي القيعي وأمير توفيق مدير التعاقدات على تواجد 3 مدربين مساعدين في الجهاز المعاون له.


وجاء اتفاق المدرب مع وفد الأهلي على تواجد مدرب عام ومدرب مساعد بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى.

 
وبالتالي فإن موقف محمد يوسف وسامي قمصان وطارق سليمان بات مستحيلًا في التواجد بالجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر.


وفي نفس السياق يفاضل المدرب السويسري بين أكثر من محلل أداء لضمه إلى الجهاز المعاون له، كما أنه لم يستقر حتى الآن على مخطط الأحمال الذي سيتولى المهمة.
Advertisements
المزيد عن: فايلر مدرب الاهلي الجديد فايلر مدرب الاهلي فايلر رينيه فايلر المدرب فايلر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أوساسونا
-
x
17:00
-
برشلونة
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
0
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
بريشيا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
ماينز
يونيون برلين
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
بوردو
الدوري السعودي
الإتفاق
-
x
17:40
-
الأهلي
الرائد
-
x
18:05
-
الهلال
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون