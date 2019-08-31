حصان طروادة في السينما العالمية (صور)

يعتبر حصان طروادة، جزء من أساطير حرب طروادة، إلا أنها لا تظهر في الجزء الذي يرويه هوميروس في الإلياذة عن الحرب.

ويعتبر حصان طروادة أكبر الأحصنة الخشبية في التاريخ ويبلغ من الطول 108 متر ومن الوزن 3 أطنان، ليكون أمتن حصان خشبي في العالم.

ووفقا لموقع "ويبو بيديا"، فإن الحصان الخشبي الضخم والمجوف من الداخل، تم صنعه من قبل نجارٍ إغريقي يدعى إيبوس، وذلك لغرض استخدامه في دخول واحتلال مدينة طروادة خلال الحرب.

واستخدم الحصان لإنهاء حرب دامت لعشرة أعوام، وكان صاحب فكرة تصميمه البطل اليوناني الشهير "أوديسيسو"، الذي صنع عنه الشاعر الإغريقي "هومر" ملحمة وعن حياته.

وسبق لقصة حصان طروادة الظهور في أكثر من 10 أفلام ما بين الكلاسيكية والحديثة، ووفقا لموقع "موفي جورني" فإن أبرزهم خمسة أفلام، أولهم فيلم Helen of Troy، ، وهو في من إنتاج عام 1956، وأنتجته شركة الإنتاج الأمريكية الكبيرة "ورنور بروز".

وتدور أحداثه حول السيدة التي كانت سببا في اندلاع حرب طروادة في الروايات الإغريقية عن ملحمة هومر و الأوديسة، وهي هيلين الطروادية، التي هربت مع نجل حاكم مدينة طروادة، في حين كانت متزوجة من حاكم مدينة سبارطة.

ويشارك في بطولة الفيلم روزانا بوديستا، وجاكو سيارنز، و السير كيدرك هاردويك، وستانلي بيكر، و نيال ماك جينز.

ومن بعده جاء بقائمة موقع "موفي جورني" فيلم The Fury of Achilles الكلاسيكي الذي طرح في عام 1962.

وهو من بطولة "جوردون ميتشل"، و"جاكو بيرجريك"، و"بيرو لولي"، وأخرجه المخرج "مارينو جيروليما"، ووهو من تأليف جينو دي سانتس ومستوحى في أحداثه من ملحمة هومر.

وجسد "جوردون ميتشل" شخصية البطل الأغريقي أخيليس بالفيلم، وجسد "جاكو بيرجيراك" شخصية "هيكتور" بطل طروادة، في حين جسدت "كريستينا جيانو" دور "زينيا".

ومن الأفلام الكلاسيكية البارزة التي ذكرت ملحمة طروادة في السينما العالمية، فيلم The Avenger، وهو فيلم طرح في عام 1962، باللغة الإيطالية.

وهو من إخراج المخرج "جورجيو فينتوريني"، ومن تأليف السيناريست "أوجو ليبراتور"، وشارك في بطولته كل من "ستيف ريفز"، و"كارلا مارليي".

وفي عام 1971، طرح فيلم The Trojan Women، وهو من أبرز الأفلام التي طرحت عن ملحمة طروادة في السينما العالمية، ويخرجه المخرج "مايكل كاكويانيس"

وشارك في بطولته "كاثرين هيبرن"، والنجمة "إيدث هاملتون"، و "ميهاليس كاكوجيانيس"، و "فانيسا ريد جريف"، و"جينيفيف بولد"، والنجمة "إيرين باباس"، و"بريان بليسد"، وشارك في التأليف الموسيقي للفيلم الموسيقار الكبير "ميكيس ثيودوراكس".

وأخيرا أبرز الأفلام الحديثة التي طرحت عن حرب طروادة، فيلم Troy للنجم براد بت والنجم أورلاندو بلوم، والذي طرح في عام 2004، وجسد أسطورة حرب طروادة بطريقة استثنائية.

وشارك في بطولة الفيلم النجمة ديان كروجر، و إيرك بانا و بريان كوكس، و شون بين، وبريندن جليسون، وبيتر أوتوول.

وأخرج الفيلم المخرج وولفجانج بيترسون، وقد شهد تجسيد النجم براد بت لشخصية أخيليس الأسطورية، كما شهد الفيلم تجسيد النجم إيريك بانا لشخصية بطل طروادة "هيكتور" الذي لقي مصرعه في روايات هومر على يد أخيليس أمام سكان مدينة طروادة ، في المشهد الخالد الذي جسده الثنائي براد بت و إيريك بانا ضمن أحداث الفيلم.