بخمس جنيهات.. دليلك لمشاهدة تاريخ مصر القديم داخل متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية



ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقد تم افتتاحه رسميًّا في ١٦ أكتوبر ٢٠٠٢، وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية. ويحتوي المتحف على ١١٣٣ قطعة معروضة أبرزها المجموعتان التاليتان:





قطع فنية اكتشفت أثناء أعمال الحفر في موقع المكتبة (١٩٩٣-١٩٩٥).





آثار رُفعت من قاع البحر المتوسط بالقرب من الميناء الشرقي وفي منطقة خليج أبي قير.





وقد أنشئ المتحف في عام ٢٠٠١ بهدف تعزيز البحث والابتكار من خلال البرامج والأنشطة المختلفة. فهو يعمل على تعريف زائريه بالفترات المختلفة من تاريخ مصر، وعلى توعية الشباب والنشء ثقافيًّا عن طريق تقديم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية.





أحدث التقنيات



وقد صُمِّم المتحف بأسلوب عصري باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلي؛ مثل أنظمة الإضاءة البصرية الحديثة التي تناسب المعارض، وأنظمة مكافحة الحريق والسرقة. وأضيفت اللغة الفرنسية مؤخرًا إلى بطاقات الشرح بجميع الأقسام بالمتحف بجانب اللغتين العربية والإنجليزية لخدمة كافة زائري المتحف.





ويعد الموقع الإلكتروني لمتحف الآثار والذي يضم قاعدة بيانات مسجل عليها ما يقرب من ألف قطعة أثرية هو الأول من نوعه على مستوى مصر؛ من حيث عرضه لأغلب مقتنياته للجمهور على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث يستطيع المستخدم من خلال الموقع الدخول على أيٍّ من أقسام المتحف وقراءة مقدمة تاريخية وفنية عن العصر الذي تنتمي إليه القطع المعروضة بتلك الأقسام، يلي ذلك عرض تفصيلي وسلس لأهم القطع الأثرية المعروضة بالقسم. كما يمكن لزائري الموقع القيام بجولة تخيلية داخل قاعات المتحف.





المقتنيات





يضم المتحف أهم المقتنيات التي تعود للعصر الفرعوني، الحياة في العالم الآخر، الآثار اليونانية الرومانية، البيزنطية، الإسلامية، آثار موقع مكتبة الإسكندرية، الآثار الغارقة، آثار جزيرة نيلسون.



آثار موقع مكتبة الإسكندرية



تعد مجموعة آثار "موقع مكتبة الإسكندرية" من أبرز وأهم المجموعات التي يضمها متحف الآثار؛ فهي تعكس المستوى الفني المتميز وطبيعة الحياة اليومية للعصر الهلِّينيستي، والروماني، والمسيحي. كما تعد نواة المجموعات التي أُلحقت به بعد ذلك من مختلف المتاحف المصرية، إذ إنه عُثر عليها أثناء دق أساسات مبنى المكتبة الحالي.





ويضم هذا القسم مائة وإحدى عشرة قطعة أثرية يأتي على رأسها أرضيات الفسيفساء بالغة الجمال التي تؤرخ للعصر الهلِّينيستي، والتي يُعتتقد أنها كانت تُغطي أرضيات القصور الملكية التي كانت قائمة بهذه المنطقة.

المواعيد والأسعار.





ويفتح المتحف أبوابه للزائرين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة إلا ربع مساءًا، عدا يوم الجمعة من الواحدة ظهرًا إلى الخامسة إلا ربع، والسبت من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الخامسة إلا ربع مساء.





وتتوافر تذاكر الدخول في شباك التذاكر عند مدخل المتحف في المستوى B1.





شباك التذاكر يغلق 15 دقيقة قبل مواعيد غلق المتحف (من الأحد إلى الجمعة: الرابعة والنصف مساءً، السبت: الثالثة والنصف مساءً)





غير مسموح بحمل حقائب الظهر داخل المتحف.





المتحف مجهز لاستقبال المقاعد المتحركة الخاصة بالمعاقين.





غير مُصرَّح برسم القطع الأثرية المعروضة داخل المتحف.





ويأتي سعر تذكرة الدخول للطلاب المصريين والمصريين 5 جنيهات، الأجانب خمسون جنيه، الطلبة غير المصريين 25 جنيه، الأطفال تحت السن مجانًا.





التصوير



وتأتي شروط المتحف فيما يتعلق بالتصوير: بأنه يسمح بالتصوير (بدون فلاش) داخل متحف الآثار بواسطة التليفون المحمول فقط ابتداءً من 1 أغسطس 2019، غير مصرح باستخدام كاميرات التصوير الفوتوغرافي، أو كاميرات تصوير الفيديو، أو أية معدات أخرى داخل متحف الآثار.



تضم مكتبة الإسكندرية ضمن أجنحتها متحف الآثار الثقافي، الذي يضم عدد من القطع الآثرية التي تعود إلى العصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي، وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها هذا، ومتحف الآثار هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها.