أول ضحايا رينيه فايلر في الأهلي

أعلن النادي الأهلي صباح اليوم تعاقده رسميًا مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في كأس مصر.

مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر

واتفق المدرب السويسري مع وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وعدلي القيعي وأمير توفيق مدير التعاقدات على تواجد 3 مدربين مساعدين في الجهاز المعاون له.

وجاء اتفاق المدرب مع وفد الأهلي على تواجد مدرب عام ومدرب مساعد بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى.

وبالتالي فإن موقف محمد يوسف وسامي قمصان وطارق سليمان بات مستحيلًا في التواجد بالجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر.

وفي نفس السياق يفاضل المدرب السويسري بين أكثر من محلل أداء لضمه إلى الجهاز المعاون له، كما أنه لم يستقر حتى الآن على مخطط الأحمال الذي سيتولى المهمة.