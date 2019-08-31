احمد الشيخ يعيد مسلسل صراع الزوجات في حياة نجوم الكرة المصرية

أعاد احمد الشيخ لاعب النادي الأهلي مسلسل صراع نجوم الكرة المصرية مع طليقاتهم، بعدما أعلن عن خطوبته أمس الجمعة وسط حفل عائلي حضره بعض نجوم كرة القدم وأصدقاء اللاعب، مما آثار استفزاز طليقته "دينا السعيد" والتي طلبت منه عبر رسالة علي موقع "فيسبوك" إرسال النفقة الخاصة بها وإبنته قبل تفكيره في الزواج للمرة الثانية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أزمات لاعبي الكرة المصرية مع طليقاتهم:-

-إبراهيم سعيد:

دخل إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق في أزمات عنيفة مع زوجته "شهد" مما دفعه للإنفصال عنها، وإتهمها بالزنا ونشر له صورًا مع رجل آخر وطلب حضانة إبنه، لكن الزوجة أقامت ضده عدة دعاوي قضائية بخصوص نفقة ابنهما "آدم" وتمكنت من الحصول على أحكام قضائية ضد واحتفظت بإبنها، كما تمكنت من سكن الزوجية كما حصلت علي السيارة التي منحتها له.









-السيد حمدي:

أزمة مختلفة شهدها "صراع الزوجات" بالنسبة للاعب الأهلي السابق السيد حمدي، حيث قامت زوجته الأولي وتدعي "نسمة حسين"، بتحرير محضر ضد زوجة اللاعب الثانية "مي" بقسم شرطة اطسا بالفيوم، تتهمها فيه باختطاف ابنها "كريم" وذلك علي خلفية مشاكل بين الزوجتين، وكان الخاطفين قد طلبوا 250 ألف جنيه فدية، لكن اللاعب نجح في إنهاء الأزمة وأعاد إبنه مرة أخري.





-فاروق جعفر:

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالحبس 3 سنوات ضد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق بسبب قيامه بإكراه زوجته جيهان نبيل حسيب بالقوة والتهديد على كتابة وإمضاء أوراق تثبت وجود حالة قانونية بقيامه بتهديدها بإلقائها من شرفة مسكنها فى حالة عدم استجابتها لرغبته فى التنازل عن ممتلكاتها له، وتم إسقاط الحكم بعد إعتذاره لها والصلح بينهما.



