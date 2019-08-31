رؤساء جامعة المنيا والمنصورة وطنطا يشهدون افتتاح المؤتمر الأول لاتحاد جميعيات الأطفال بالغردقة

صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، بأنه في ضوء توجيهات الدولة نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في شتي المجالات، نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة دورات تدريبية في الاكسيل المحاسبي لموظفي الجامعة بالإدارات والوحدات والكليات، والوحدات ذات الطابع الخاص؛ لتطوير أدائهم، ورفع كفائتهم في العمليات الحسابية، وتقليل اعتمادهم على المعاملات الورقية، لافتًا إلى أن الدورات مجانية وتشمل التدريب والاختبارات والشهادات، كما تتضمن عددًا من الموضوعات حول اليومية الأمريكية وربطه مع دفتر الأستاذ العام، وميزان المراجعة، واستخراج التقارير المالي "قائمة الدخل" والميزانية".



ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الدين فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن الدورات تنظم أسبوعيًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا، وتستغرق الدورة الواحدة خمسة أيام متتالية، ويعقب التدريب تقييم المهام التي نفذها المتدربون، مؤكدًا أن المركز حقق خلال هذا العام انفرادًا في تقديم دورات تطبيقية نوعية ذات طابع خاص ومفيدة لموظفي الجامعة وهي في السكرتارية الإلكترونية والأكسل المحاسبي وذلك تلبية لاحتياجاتهم ورغباتهم.



ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب بالجامعة أن الدورات التدريبية لاقت إقبالًا كبيرًا من العاملين بالجامعة، وقامت بتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم نحو تطوير أداء العمل المحاسبي بالجامعة.

افتتح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور مجدي السبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، المؤتمر الأول لاتحاد جمعيات الأطفال والذى تنظمه الجمعية المصرية لطب الأطفال وحديثى الولادة وجمعية أطباء أطفال صعيد مصر والمقام بمدينة الغردقة بفندق الكونتيننتال.وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة، وعمداء ووكلاء جامعات المنيا والمنصوره وطنطا.وأوضح الدكتور مجدي مصطفي أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية الطب بجامعة المنيا أن الجلسات العلمية التي عقدت بفعاليات المؤتمر حاضرها كوكبة من العلماء والمتخصصين بطب الأطفال بمصر، وتناولت كل ما هو جديد في أمراض القلب للاطفال، والأساليب الجراحية والجديد منها في علاج العيوب الخلقية، وتوقيت ونوع الجراحات المتعددة، وأعراض الامراض المختلفة للأطفال وأسلوب التشخيص الحديث وطرق العلاج المميزة، كما تناولت التخطيط ورسم القلب وأهميته في تشخيص العيوب الخلقية للقلب عند الاطفال، والتشخيص بالموجات فوق الصوتية للقلب، وأهمية الاشعة المقطعية ودورها في تشخيص العيوب الخلقية.نرشح لكم: جامعة المنيا تُنظم دورة الأكسيل المحاسبي لموظيفيها