"جهاز تنمية بني سويف الجديدة " يشُن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة
السبت 31/أغسطس/2019 - 12:36 م
احمد الشيخ
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صرح أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة، وذلك تحت إشراف طارق جمال، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق مع إدارات التنمية وأمن جهاز المدينة، والإدارات المختصة بالجهاز.
وقال أشرف عبدالرحمن: أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من قرارات غلق وتشميع المحال المخالفة، وسحب عدادات الكهرباء، وإزالة الإشغالات لعدد من المحال والكافتريات المخالفة، وتم التحفظ على عدد من المعدات، ومتابعة القرارات التي تم تنفيذها في وقت سابق.
وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة الإشغالات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حيت يتم القضاء نهائياً على المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلةً في أجهزتها المختلفة، على إزالة كافة التعديات والإشغالات بالمدن الجديدة.
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