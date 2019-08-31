13 لاعبا بالقائمة الأولى لنادي طنطا استعدادا للممتاز

استقر الجهاز الفني لنادي طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، علي قيد 13 لاعبا بالقائمة الأولية للفريق الأول، وتضم القائمة كل من :-

إسلام طارق، والسيد الصاوي، ومحمود مسعود، ومحمد العشري، وسليمان عبدربه، ومصطفي أمين، وحسام غالي، ومحمد جمال ميدو، وأحمد قطاوي، ومحمد الشاذلي، وباسم عبدالعزيز، وأحمد فوزي، ومحمد حسام الشرخة.

وشهدت القائمة خروج محمد جودة مهاجم الفريق لإصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة جمهورية شبين الودية والتي أقيمت منذ يومين، كما خرج حسين رمضان الذي تم بيعه لفريق القناة بدوري القسم الثاني، وسبق خروج كل من كريم سليم ومحمد اسعد لاعبي الفريق من حسابات المدير الفني لاصابتهم بالصليبي، ومن المتوقع بأن يتم تقيدهم في يناير المقبل.

ويخوض طنطا فترة إعداد بدأها منذ شهرين استعدادا للموسم الجديد، كما خاض معسكر خارجيا بالأكاديمية البحرية، وتخلله بعض المباريات الودية.

ويستكمل طنطا مبارياته الودية ويواجه الالومنيوم يوم 1 سيبتمبر، والإنتاج الحربي يوم 3، ويختتم ودياته بمواجهة وادي دجلة 5 سبتمبر.

ويأتي تشكيل الجهاز الفني لطنطا كالتالي:- أيمن المزين مديرا فنيا، ومحمد عطية مدرب مساعد ويعاونه أحمد عاصم، ووليد المحروقي مدربا، وعادل الخطيب مدربا لحراس المرمى، ويعاونه أسامة ليلة كمساعد لمدرب الحراس، وعلاء عكاشة مديرا للكرة، ومجدي وكوك طبيب الفريق، ومجدي نبيل أخصائي تدليك، ومحمد مجدي دكتور عظام.