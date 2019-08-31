يساعد في الإقلاع عن التدخين.. تعرف على فوائد تناول البرتقال

يعتبر البرتقال نوع من أشجار الحمضيّات المثمرة دائمة الخضرة التي تتميّز برائحتها الجذابة ولونها الجميل وطعمها الحلو في أغلب الأحيان بالرغم من انتمائها لفصيلة الحمضيات، ويحتاج البرتقال للأجواء الدافئة للنضج ويتميّز زهره بالرائحة العطرية الجذابة، ويُستخدم في تحضير أجود أنواع العطور الصيفيّة المنعشة، ويحتوي البرتقال على الفائدة المركبة الثلاثيّة، حيث إنّه يتمّ الاستفادة من جميع أجزاء النبتة من أوراق وأزهار وثمرة، ومن الثمرة تتمّ الاستفادة من قشورها ولُبّها وعصيرها، وهنا سوف نوضح أكثر.



"فائدة البرتقال"



يُعرف عن البرتقال في الصين أنّه فاكهة السعادة، حيث إنّهم يستخدمونه في حياتهم بشكل مستمرّ في جميع مجالات الحياة، وتُعد الصين من أكبر الدول بعد أمريكا والبرتغال في زراعة البرتقال، وتحتوي ثمرة البرتقال على قيمة غذائيّة عالية من المعادن والفيتامينات وأنّ تناول حبة واحدو يوميًا تحافظ على صحة وسلامة الجسم، وتقي من الإصابة بأمراض متعددة.



"فوائد البرتقال العلاجية للجسم "



زيادة مناعة الجسم بسبب الصيغة المركّبة من الفيتامينات التي تسدّ حاجة الجسم عند تناول كأس من عصير البرتقال أو تناول حبّة واحدة منه. الحفاظ على صحّة الخلايا والأنسجة المكوّنة للجلد بسبب مضادّات الأكسدة الموجودة فيه. حماية القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة.



تنقية الأوعية الدموية والشرايين من الكولسترول.



تنقية الجسم من السموم الحفاظ على توازن الجسم والسيطرة على الهرمونات المسؤولة عن الإباضة، وتأخير سنّ اليأس بسبب عنصر الكالسيوم والبوتاسيوم الموجود فيه بنسبة عالية.





"يعالج أمراض الربو"



علاج أمراض الربو والتهاب القصبات الحادة التخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا تجديد الخلايا والتئام الجروح. تخليص الجسم من أيّ أثار للأدويّة والموادّ الكيميائيّة. تقوية عضلة القلب وتنظيم عمل الدورة الدمويّة تفتيت الحصى الذي يتراكم في الكلى وطرده خارج الجسم.



"فوائد البرتقال للشعر"



أثبتت الدراسات الحديثة في المعهد العلمي بولاية كالفورنيا أنّ البرتقال يحتوي على موادّ تلائم بطبيعتها فروة الرأس، وأنّ الزيت المستخرج من القشور هو العلاج الفعّال والقويّ الذي أثبت فعاليّته في التخلّص من قشرة الرأس وتساقط الشعر بمدّة قياسيّة، والزيادة في لمعانه وطوله، غير أنّه يقلل من إفراز العرق داخل بصيلة الشعر ويحافظ على نظافته ورطوبته لوقت طويل. فوائد البرتقال للبشرة زيادة ترطيب البشرة. إعطاء البشرة النضارة والحيوية وإعادتها بمظهر الشباب. التخلّص من التجاعيد والخطوط التي تظهر حول العينين. توحيد لون الجلد. حماية البشرة من أشعة الشمس. المحافظة على نسبة السوائل في الجسم. التخلّص من الأملاح المتراكمة. العلاج من النمش والبقع الداكنة على الجسم والوجه. أثبتت دراسة حديثة أنّ البرتقال وبتركيبته القوية من الفيتامينات والمعادن يساعد في التخلّص من مادة النيكوتين الموجودة في الكلى، ويُعيد الحيوية والنشاط لكلّ من الكبد والقلب، وذلك يتمّ عن طريق المداومة على تناول كأس من عصير البرتقال الطبيعيّ والمركّز بشكل يوميّ أو تناول حبة برتقال طازجة، غير أنّه يساعد في عملّية الإقلاع عن التدخين عند شرب كأس منه كلّ صباح على الريق وعند الرغبة في التدخين، ومع الوقت سوف يتخلّص الشخص المدخن من حالة التدخين.





"إعداد عصير البرتقال"



المكونات ثلاثة حباتٍ من البرتقال كأس ماء سكرٌ حسب الرغبة؛ طريقة التحضير نحضر حبات البرتقال ونغسلها بالماء جيدًا نقطع حبة الربتقال الواحدة إلى نصفين بالعرض. نحضر العصارة اليدويّة أو الآلية نعصر البرتقال مع الحرص على عدم الضغط بقوةٍ على قشرة البرتقال الخارجيّة؛ لأنها تحوي زيوت طيارة تختلط بشكلٍ غير مستحبٍّ مع طعم العصير النهائي نخفف العصير الناتج بالماء نضيف بعض السكر إليه.ك نقدم في كأسٍ مناسب. نضيف بضعة مكعّباتٍ من الثلج إذا كان الجو حارًا أو إذا رغب الشخص في شرب كأسٍ من البرتقال الطازج البارد.

