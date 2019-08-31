اسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 31-8-2019





يعرض لكم "الفجر"، أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31-8-2019 في سوق الجملة.





وجائت أسعار الفاكة والخضروات في عدد من الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة كالآتى:









أولًا: أسعار الخضروات السبت 31-8-2019 .





كيلو "الطماطم " : بقيمة 4.9 جنيه.





وكيلو "البطاطس" : بقيمة 5 جنيه.





سعر "كيلو البصل" : 5 جنيه.





سعر "كيلو الثوم" 20 جنيه.





كيلو "الفاصوليا" : 30 جنيها.





كيلو "الباذنجان البلدي" : 3 جينهات.





كيلو "الفلفل الرومي البلدي" : 4 جنيهات.





كيلو "الملوخية" : 3 جنيهات.





كيلو "الخيار البلدي" : 6.5 جنيه .





كليو "البامية" : 18 جنيه.





كيلو "الليمون" :15 جنيه.





كيلو "الباذنجان" : 3.5 جنيه.





كيلو "الفلفل" : 4 جنيه.





كيلو "الكرنب" : 10 جنيه.





كيلو "فلفل الوان" : 18 جنيه.





كيلو "الكوسة" : 8 جنيه.





كيلو "الجزر" : 8 جنيه.









ثانيًا : أسعار الفاكة اليوم السبت 31-8-2019









كيلو "العنب البناتي" الاصفر" 7 جنيه.





كيلو "العنب الاحمر" 8 جنيه.





كيلو "الجوافة" 6 جنيه.





كيلو "العنب المستورد" 15 جنيه.





كيلو " التين" 15 جنيه.





كيلو" المانجة": 15 جنيه.





وقال تاجر فاكه ل ـ"الفجر"، "إن أسعار الفواكة لم ترتفع كثيرًا خلال الاسبوعين الماضيين، ولكن كان من لافت ارتفاع سعر التفاح الأخضر؛ ليصل إلى 20 جنيهًا للكيلو، بينما باقي أسعار الفواكة شهدت استقرار خاصة العنب الذي يتوافر بكميات هائلة بالسوق وجودة مرتفعة."









يعتبر سوق العبور هو انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحـه في 10/6/1994، و قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.





وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حاتم النجيب"، إن سعر كيلو سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.









واشار أن سعر الطماطم من 2 – 4.75 جنيه، واستقرت أسعار كل من، كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، و كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها.





وأضاف النجيب "،أن أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.





موقــع سوق العبور









على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي عند الكيلو 25 وعلى بعد 4 كيلو متر من الطريق الدائري .













مساحة سوق العبور













المساحـة الإجماليـة 300 فـدان مقسمة كالتالي:













140 فدان للسوق المركزي













50 فدان الامتداد المستقبلي













110 فدان للمنطقة الصناعية













حجم التعامل بسوق العبور









361 طن منتجات غذائية في الساعة الواحدة.





3.5 مليون طن سنويا قيمتها 7 مليار جنيه.





خدمات لأكثر من 8 مليون مواطن.





عدد 80000 مشتري.





يستوعب نشاط 6500 تاجرا.





استثمارات سوق العبور







