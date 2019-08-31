انفراجة.. نجما برشلونة يوافقان على الرحيل ضمن صفقة نيمار

تطورت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني لضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن جان كلير توديبو وإيفان راكيتيتش ثنائي برشلونة وافقا على الانتقال إلى سان جيرمان خلال الموسم الحالي ضمن صفقة نيمار

وأشارت إلى أن توماس توخيل مدرب سان جيرمان يحاول إقناع عثمان ديمبلي لاعب برشلونة بالقدوم إلى حديقة الأمراء، حيث سبق أن عملا معًا من قبل في بوروسيا دورتموند.

يذكر أن سان جيرمان طلب الحصول على خدمات توديبو وراكيتيتش وديمبلي، بالإضافة إلى مبلغ من المال لم يتم الاتفاق عليه، للسماح بعودة نيمار إلى برشلونة

برشلونة وريال مدريد وصفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو أخبرت نجوم الفريق الكبار بالقرار النهائي بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة أخبر المدرب واللاعبين وقادة الفريق أن التعاقد مع نيمار مستحيل.

قبل ساعات قليلة من غلق سوق الإنتقالات، ووصول الإثارة إلى ذورتها فيما يتعلق بصفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قرر نادي باريس سان جيرمان الحديث عن وضع الصفقة، وعن موقف النادي الرسمي من بيع اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قبل غلق الميركاتو.

من جانبه، قال المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، إن ناديه يتفاوض فقط مع "برشلونة" في صفقة نيمار، ولا وجود لأي إهتمام من قريب أو من بعيد من أي نادي آخر بصفقة الدولي البرازيلي صاحب ال27 عامًا.

المدير الرياضي للنادي الباريسي، يرى بأن ناديه لديه الحق في أن يضع شروطه أمام برشلونة، الراغب في الحصول على خدمات البرازيلي في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن يحصل باريس على ما يريده من جراء بيع نيمار.

وأطلق ليوناردو تصريحات إعلامية لشبكة كانال بلس حول صفقة نيمار دا سيلفا قائلًا: "عرف ديمبيلي أنه يجب عليه الرحيل في السابع والعشرين من شهر اغسطس، لكن لم يكن لدينا أي اتفاق مع برشلونة، لذلك لم نتفاوض معهم (مع اللاعبين)، برشلونة هو الخيار الوحيد لنيمار".

وأكمل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تصريحاته حول وضعية صفقة نيمار في الوقت الحالي، وقال: "نعم لدينا إستعداد لقبول عرض برشلونة، بشرط أن يكون لاعبين بالإضافة إلى مقابل مادي جيد لنادي باريس، مقابل حصول برشلونة على نيمار".

وكانت القناة الفرنسية، قد كشفت عن بعض تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار، قالت أن برشلونة سيقدم عرض أخير مساء اليوم السبت، وسيكون هناك فرصة لمدة 24 ساعة فقط أما باريس لمناقشة العرض، والموافقة عليه أو رفضه، ولكن القناة الفرنسية ترفض بأن إحتمالية حدوث الصفقة تتلاشى بشكل كبير للغاية.

وذكرت قناة "كانال بلس" في ختام تقريرها عن وضع صفقة نيمار، بأن هناك جلسة أخيرة للتفاوض بين الناديين، وسيقدم كلًا منهما عرض للآخر، وفي حالة توصلهم لإتفاق، سينتقل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الأثنين المقبل.