أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم السبت (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.





وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 814 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 712 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 610 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5632 جنيهًا.





بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.63 للبيع، 16.53 للشراء، واليورو 18.53 للبيع، و18.41 للشراء، والجنيه الإسترليني 20.16 للبيع، و20.05 للشراء، والين الياباني "100" 15.65 للبيع، و15.55 للشراء، والفرنك السويسري 17.05 للبيع، و16.94 للشراء.





وقال أمير رزق، رئيس شعبة تجار الذهب، إن ارتفاع سعر الذهب الأخير حاليًا تعد تاريخية، ولم تحدث منذ 10 سنوات، متوقعا أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية شهر سبتمبر إلى 800 جنيها.





وأشار "رزق"، خلال تصريحات صحفية سابقة له، إلى أن ارتفاع الذهب بهذا الشكل ليس في مصلحة تجار الذهب، منوهًا بأن ارتفاعات الذهب مستمرة حتى نهاية العام، حيث قد يصل سعر الجرام إلى 900 جنيه.





هذا وتواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها التي تحققها منذ بداية العام مدفوعة بالتوترات السياسية والتجارية حول العالم، وتشير بيانات وكالة بلومبرج إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 17% منذ بداية العام.





"الذهب يقوم بدوره التقليدي، كملاذ آمن"، يقول واين جوردون، المدير التنفيذي للسلع والعملات الأجنبية في وحدة إدارة الثروات بـ UBS Group AG، لبلومبرج، مفسرا سبب الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.





وارتفعت أسعار الذهب مدفوعة بتسارع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتباطؤ النمو العالمي، وكذلك اتخاذ البنوك المركزية حول العالم قرارات بتسيير السياسية النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة، وفقًا لبلومبرج.





وتشجع التوترات السياسية والاقتصادية المستثمرين على اللجوء إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذ آمن، من أجل حماية أموالهم، كما أن انخفاض الفائدة في أمريكا يقلل الاستثمار في الدولار لصالح الذهب.





وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.





"هناك مجموعة من العوامل العالمية، تقول إن سعر الذهب مستعد للحفاظ على قوته على الأقل خلال فترة من 6 إلى 12 شهرًا المقبلة"، بحسب ما يقوله هوي لي، الخبير الاقتصادي في OCBC Bank، لقناة CNBC العالمية.





ويضيف أن العالم الآن في حالة محفوفة بالمخاطر ولا بد أن يستفيد الذهب من هذا الوضع.





ويقول لي: "نرى مزيجًا مثاليًا من المكونات في بوتقة الانصهار، لدينا أسعار فائدة مخفضة ودولار ضعيف وتوترات تجارية وتوترات جيوسياسية على طول الخليج العربي".





وبحسب لي فإن "هذا الوابل من المخاطر دفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 6 أعوام، كما قاد المستثمرين إلى اتخاذ نهج المخاطرة في محافظهم الاستثمارية".





"المستثمرون غير متأكدون من الاتجاهات الاقتصادية في الوقت القريب وهم يفضلون الانجذاب نحو الأصول منخفضة المخاطر"، بحسب لي.





ويدعم هذا الرأي بنك جولدمان ساكس الذي قال إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر عام 2020 بينما حذر بنك مورجان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.



