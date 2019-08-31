عن تامر أمين وإيقافه وأزمة رانيا علوانى يعنى لازم الناس تتكلم عشان نطبق القانون!

وقد لحق تامر أمين بزميلته ريهام سعيد بعد صدور قرار عاجل من نقابة الإعلاميين بوقفه عن العمل نهائيا وعدم السماح له بالظهور على الشاشة وتقديم برنامج آخر النهار وتحرير بلاغ ضده فى النيابة بتهمة ممارسة الإعلام دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة وهذه القرارات العقابية جاءت بعد الضجة المثارة حول حلقة تامر مع النائبة والرياضية وعضو مجلس إدارة الأهلى رانيا علوانى حيث تعرضت لمعاملة مسيئة لمكانتها وإصرار تامر على إحراجها والتطرق لمسائل شخصية تمس حياتها الخاصة ووجه إساءة لزوجها مما دفع المجلس القومى للمرأة تقديم شكوى رسمية، وتم تحويل الواقعة بالكامل للتحقيق عبر المجلس الأعلى للإعلام وفى ذات الوقت أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة منع تامر أمين من الظهور على الشاشة لحين تقنين أوضاعه. وهل كان ينبغى أن تحدث أزمة يتحدث عنها الناس حتى يتم تقنين أوضاع الإعلاميين وبعدين تامر أمين ابن ماسبيرو وابن شيخ شيوخ المذيعين أمين بسيونى! خلاص طبقوا القانون على كل الظاهرين على الشاشة بداية من كل المدعين والمدعات اللائى والذين ملأوا الشاشات حتى الضيوف الأعزاء!