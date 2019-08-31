



أستقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 31-8-2019 ، وننشر أسعار الدواجن بكافة أسعارها طبقا لأسعار السوق حالياً كالأتي :









أما عن سعر سعر الكتكوت الأبيض عمر الـ 1 يوم قد سجل ما بين الـ 5 إلى الـ 8.5 جنيه مصري، وسعر الكتكوت البلدي سجل ما بين الـ 2.2 إلى الـ 2.50 جنيه مصري،





وسجل كيلو البانيه في السوق، بنحو 60 جنيها، وراك بيضاء سجلت نحو 38.5 جنيه، كيلو الفراخ البلدي سجلت نحو 39 جنيها، كيلو البط 55 جنيها، السمان 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 39 جنيها، هياكل 12 جنيها، كبد صافي 45 جنيها، أجنحة 25 جنيها.





ويتراوح ربح التاجر ما بين الـ 3.00 إفى الـ 5.00 جنيهات مصرية.







عوامل مؤثرة على سعر الدواجن في مصر

يؤثر سعر الدولار الأمريكي والتغيير المستمر له على سعر الدواجن بشكل عام، مما يترتب على هذا إرتفاع سعر العلف، وسعر الأدوية بما فيها التطيعمات اللازمة لتربية الدواجن، كما أن إرتفاع سعر الدجاج يساهم في إرتفاع المشتقات جميعها منه، والتي منها سعر البيض وسعر الكتاكيت، وكذلك نجد زيادة السعر تتناسب طردياً مع الزيادة في الطلب عليه، وكذلك مع إرتفاع سعر الكهرباء ينتج عنه إرتفاع في سعر الدواجن، وهذا لإحتياجهم إلى نظام تدفئه معين وإضاءه مستمرة، مما يؤدي إلى إستهلاك مستمر لكميات كهرباء كبيرة طوال عمر الدورة.

بورصة الدواجن سجلت بورصة الدواجن في السوق المصري اليوم تراجع طفيف في السعر، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الأبيض بنحو الـ 22 جنيه اليوم في المزارع، في حين سعر المستهلك يصل بقيمة ما بين الـ 25 إلى الـ 28 جنيه، كما بلغ سعر كيلو اللحم الساسو 33 جنيه مصري، بينما سعر كرتونة البيض الأحمر سجلت نحو الـ 38 جنيه للمستهلك، فيما سجلت كرتونة البيض الأبيض لتصل المستهلك بنحو الـ 38 جنيه،



ومن أبرز العوامل التي تؤثر على سعر الدواجن تغير أسعار الدولار في البنوك الرسمية المصرية، وكذلك الطلب والعرض على الدواجن بجميع أنواعها، وأيضاً إرتفاع أسعار الدجاج ينتج عنه إرتفاع بقية المشتقات منه، مثل الكتاكيت، أو الفراخ الصغيرة، مما يترتب عليه بدوره أن يؤدي إلى إرتفاع أسعار البيض.







تناسب زيادة الأسعار طرديا مع زيادة الطلب عليها بمعنى أنه إذا زاد الطلب على السلعة سواء كانت دواجن أو البيض أو البط فإن السعر يرتفع وذلك لتعويض أي خسائر يمكن أن تحدث إذا ما قل الطلب عليها أو انخفض سعرها من يوم إلى آخر.

وينتج عن ارتفاع أسعار الدجاج ارتفاع في جميع مشتقاته فنلاحظ ارتفاع في أسعار الأفراخ الصغيرة أو ما يطلق عليه الكتاكيت وبالتالي ارتفاع في أسعار البيض سواء الأبيض أو الأحمر باختلاف المزارع رغم أن البيض يعتبر الوجبة البديلة لتعويض عنصر البروتين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن حيث يعتبر في المتناول والذي يتم تناوله في الوجبات المختلفة سواء وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء وهذا يؤثر بدوره على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة والتي تعتمد على وجود الدجاج والبيض والبط أو الأكلات التي تدخل ضمن تصنيعها كذلك.

سجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم السبت 31-8-2019 للمستهلك نحو الـ 22 جنيه مصري، بينما كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها إلى نحو الـ 33.5 جنيه مصري