مفاجآت بالجملة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا

يخوض برشلونة اليوم ثالث مواجهات النسخة الحالية من الدوري الإسباني أمام أوساسونا، وضمت قائمة الفريق الكتالوني عدة مفاجآت، منها استدعاء عدد من اللاعبين الشبان ككارليس بيريز وأنسو فاتي، هذا بالإضافة إلى استدعاء موسى واجو للمرة الأولى هذا الموسم.









ويبدو أن السبب الرئيسي في استدعاء هؤلاء الشبان هو غياب عدد من نجوم الفريق كالأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي وحارس المرمى البرازيلي نيتو.









ونشرت الصحف الإسبانية التشكيلة المتوقعة لهذه المواجهة، وجاءت كالأتي:



